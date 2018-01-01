потому что установщики кондиционеров первым делом попросят проект для монтажа
лучше расскажите как вы фасад "новой красивой розовой плиткой" зафигачили и что после этого последовало
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
потому что установщики кондиционеров первым делом попросят проект для монтажа
лучше расскажите как вы фасад "новой красивой розовой плиткой" зафигачили и что после этого последовало
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:07
прежде чем задавать свои бесконечные "почему" попробуйте все же подумать и понять ПОЧЕМУ швайцарцы на референдуме проголосовали против введения безусловного базового дохода в 2500 швейцарских франков
и ПОЧЕМУ в Украине такое невозможно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:08
Наказание, именно на плитке закон сработал. Причем в течении недели. Но почему этот же закон не срабатывает 40 раз на 24 этажных самостоях я понять не могу... Или длится исполнительное производство 10 лет. А остальное не длится...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:18
В Украине не спрашивают, а сразу аккурат перед выборами деньги раздают )))))) причем, опять же чудо, законодательно принимают вначале, а потом раздают... )))
А сделали бы всеукраинское голосование каждый раз, давать денег или нет и глядишь деньги бы быстрее закончились для вильнолюдей, всё как вы любите )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 15 лют, 2019 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ясно, забейте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:29
[quote="4583679:kingkongovets]
ясно, забейте[/quote]
Ой, ну всё )))
Кинг, скажу честно запроса общества Вам не дождаться и мне тоже... Но ладно, будем ждать самоорганизации и без наказания (это исполнительная власть принимает, скажу по большому секрету) люди будут стеклить балконы )))
И про 2500 евро, ну хоть бы раз спросили... Нет сами Законы по запросу общества формирую и штампуют... А вот другие Законы нет, потому что общество не согласно ))) причём назло Вам я опять про референдум о деньгах. Почему это запрос общества? Где и когда Киевлян спрашивали хотите 200грн. всем малоимущим. Почему у них референдум, а у нас сразу дают?
Востаннє редагувалось stm в П'ят 15 лют, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:32
stm
В двух словах.
Гос-во не есть просто сумма населяющих его людей как 1000 рабочих, инженеров и админперсонала не есть ещё предприятие.
Руководят и проводят реформы (успешно или неуспешно) либо же консервируют статус-кво элиты.
Которые получают легитимность с помощью той или иной формы апелляции к "массам" (выборы, референдумы - кстати, как ритуал проводились и Сталиным, и Гитлером - вече на майдане и т.д.).
У нас ещё доминируют остаточные представления марксистской школы, поэтому всё народ сводит к "массам и производственным силам".
В реале управление и изменения двигают группы элит. Власть которых могут оспаривать контрэлиты - потенциальные кандидаты на их замещение на Олимпе.
К примеру, упоминавшийся тут Моисей проводил явно "недемократическую" политику, Ататюрк насаждал вестернизацию с помощью войск, а в Сингапуре де-факто был создан авторитарный режим.
Из нынешних кандидатов на пост президента все принадлежат к элитам, т.е. это люди системы и они тем или иным образом будут проводить +/- похожую политику в рамках сохранения системы.
Контрэлитой в Украине потенциально могут быть какие-то ветеранские союзы, ну или тот же Нацкорпус (да, его сейчас "танцуют" системные дяди, но большевиков тоже в начале финансировал системный Савва Морозов, а Гитлер вообще был агентом рейхсвера в ДАП). Не знаю, правда, будет ли лучше, если власть перехватят они.
Ergo, вопрос сводится не к тому, хорошо или плохо сейчас, а к - может ли (и будет ли) кто сейчас проводить иной курс? ИМнХО, нет, т.е. при прочих равных будем ехать по тем же рельсам.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:33
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:34
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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я видел два майдана в течении десяти лет и самоорганизацию людей на них, добровольцев и волонтеров
и людей, глузующих над этим всем, со словами «тебе шо больше всех надо?»
я плохо к ним отношусь, я вообще плохо отношусь к недальновидным, ограниченным и глупым людям - они мешают мне жить
фу такой быть, стм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:38
якщо бути послідовними, то вільнолюди у 2014 захоплювали зброю і а потім виганяли і вигнали законно вибраного Президента.
А тепер їх намагаються поставити в стойло ті, які це ще недавно заохочували.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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