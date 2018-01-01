Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:32

stm

В двух словах.

Гос-во не есть просто сумма населяющих его людей как 1000 рабочих, инженеров и админперсонала не есть ещё предприятие.

Руководят и проводят реформы (успешно или неуспешно) либо же консервируют статус-кво элиты.

Которые получают легитимность с помощью той или иной формы апелляции к "массам" (выборы, референдумы - кстати, как ритуал проводились и Сталиным, и Гитлером - вече на майдане и т.д.).

У нас ещё доминируют остаточные представления марксистской школы, поэтому всё народ сводит к "массам и производственным силам".

В реале управление и изменения двигают группы элит. Власть которых могут оспаривать контрэлиты - потенциальные кандидаты на их замещение на Олимпе.

К примеру, упоминавшийся тут Моисей проводил явно "недемократическую" политику, Ататюрк насаждал вестернизацию с помощью войск, а в Сингапуре де-факто был создан авторитарный режим.

Из нынешних кандидатов на пост президента все принадлежат к элитам, т.е. это люди системы и они тем или иным образом будут проводить +/- похожую политику в рамках сохранения системы.

Контрэлитой в Украине потенциально могут быть какие-то ветеранские союзы, ну или тот же Нацкорпус (да, его сейчас "танцуют" системные дяди, но большевиков тоже в начале финансировал системный Савва Морозов, а Гитлер вообще был агентом рейхсвера в ДАП). Не знаю, правда, будет ли лучше, если власть перехватят они.



Ergo, вопрос сводится не к тому, хорошо или плохо сейчас, а к - может ли (и будет ли) кто сейчас проводить иной курс? ИМнХО, нет, т.е. при прочих равных будем ехать по тем же рельсам.

Краны крутятся, говнострои мутятся (с)