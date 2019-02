Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:07

stm написав: Ага, только це НЕНОРМАЛЬНО без законов приводило бы к нашей жизни, а там законодательно вводят поправки и за неисполнение наказывают, и , о чудо, народ более прогрессивен, чем мы, потому что исполнительно-законодательная власть так же более прогрессивная

Но Вы с Кингом да, ждите самостоятельной организации вильнолюдей... И указывайте на слово НЕНОРМАЛЬНО... Ага, только це НЕНОРМАЛЬНО без законов приводило бы к нашей жизни, а там законодательно вводят поправки и за неисполнение наказывают, и , о чудо, народ более прогрессивен, чем мы, потому что исполнительно-законодательная власть так же более прогрессивнаяНо Вы с Кингом да, ждите самостоятельной организации вильнолюдей... И указывайте на слово НЕНОРМАЛЬНО...



прежде чем задавать свои бесконечные "почему" попробуйте все же подумать и понять ПОЧЕМУ швайцарцы на референдуме проголосовали против введения безусловного базового дохода в 2500 швейцарских франков

и ПОЧЕМУ в Украине такое невозможно прежде чем задавать свои бесконечные "почему" попробуйте все же подумать и понять ПОЧЕМУ швайцарцы на референдуме проголосовали против введения безусловного базового дохода в 2500 швейцарских франкови ПОЧЕМУ в Украине такое невозможно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.