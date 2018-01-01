Не потеме. Надіюсь не видаляють
Метрополіс на березіокружної.
Здача 3 квартал 2021 року. 1к от 910 дол квадрат при 100 % оплате.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не потеме. Надіюсь не видаляють
Метрополіс на березіокружної.
Здача 3 квартал 2021 року. 1к от 910 дол квадрат при 100 % оплате.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скіольки сидить, корупционерів,
при "злочинній", Юра&Юля.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:49
так як і зараз, деякі обліківки перевзулися кілька разів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:50
"Ты не можешь, потому что фасад здания тебе не принадлежит"
На самом деле, СНАЧАЛА сказали нельзя, потом они привыкли к этому, потом то, что сделано не по правилам стало терять в цене.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:58
я видел два майдана в течении десяти лет и самоорганизацию людей на них, добровольцев и волонтеров
и людей, глузующих над этим всем, со словами «тебе шо больше всех надо?»
я плохо к ним отношусь, я вообще плохо отношусь к недальновидным, ограниченным и глупым людям - они мешают мне жить
фу такой быть, стм[/quote]
Кинг, вы можете относиться плохо или хорошо. Фу такой быть - это не аргумент. Это неэстетично - это не аргумент, точнее он будет вызывать споры всех со всеми. Работа законодательно-исполнительной власти - это аргумент. Причём каждый раз когда как аргумент я ссылаюсь на Законодательство мне говорят "сбавь тон, детка" я так это люблю, мне что шепотом и на ухо и по секрету читать Закон надо? Только у нас ссылка на Закон считается повышенным тоном, а ссылка на то что Законодательно это не предусмотрено и требовать соответственно нельзя, даже если это неэстетично, мне рассказывают про самоорганизацию... это чертовски забавно так вот, я терпеть не могу мужчин с черными носками в белых сандалиях, это чертовски неэстетично и запрос общества есть, и я могу лишь попросить, но сколько бы я не волала что это плохо человек в праве так ходить требовать от меня и другого что-то можно только по Закону, а Законы пишут исполнительные власти и точка...
И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...
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