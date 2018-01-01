Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:андой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию и «давайте сравним с 13м годом» бл, вот как тут можно их цензурно назвать да еще шоп их не обид
скіольки сидить, корупционерів, при "злочинній", Юра&Юля.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:За Яныка и рыгов вписывались или на оплате типа "президента аналцентра", или единицы особо идейных. А так такой градус ненависти был, что мама не горюй, о чём Вы?
Много кто вписывался, градус на том и держался, что рыгофилов было предостаточно
Там определенные персонажи работали в режиме 24/7, после зимы 2013-2014 резко пропали. Поэтому я и уверен, что из особо идейных-активных нехилая часть была на ставке.
так як і зараз, деякі обліківки перевзулися кілька разів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Нажаль ні. Халабуда з уіпашеним фасадом коштує менше.
У австрійському суспільстві відсутнє позитивне сприйняття уіпашеного фасаду. Я розумію, що важко у це повірити, але є запит у суспільства утримувати будинок у відповідності до проекту. Це для суспільства НОРМАЛЬНО. В Україні цього не має. В Україні НОРМАЛЬНО УІПАШИТИ ФАСАД. Ви ж самі вважаєте, що це нормально. Там відразу вважають, що це НЕНОРМАЛЬНО, лише потім відповідальність.
stm написав:Ой, ну всё ))) Кинг, скажу честно запроса общества Вам не дождаться и мне тоже... Но ладно, будем ждать самоорганизации и без наказания (это исполнительная власть принимает, скажу по большому секрету) люди будут стеклить балконы )))
я видел два майдана в течении десяти лет и самоорганизацию людей на них, добровольцев и волонтеров и людей, глузующих над этим всем, со словами «тебе шо больше всех надо?» я плохо к ним отношусь, я вообще плохо отношусь к недальновидным, ограниченным и глупым людям - они мешают мне жить фу такой быть, стм[/quote] Кинг, вы можете относиться плохо или хорошо. Фу такой быть - это не аргумент. Это неэстетично - это не аргумент, точнее он будет вызывать споры всех со всеми. Работа законодательно-исполнительной власти - это аргумент. Причём каждый раз когда как аргумент я ссылаюсь на Законодательство мне говорят "сбавь тон, детка" я так это люблю, мне что шепотом и на ухо и по секрету читать Закон надо? Только у нас ссылка на Закон считается повышенным тоном, а ссылка на то что Законодательно это не предусмотрено и требовать соответственно нельзя, даже если это неэстетично, мне рассказывают про самоорганизацию... это чертовски забавно так вот, я терпеть не могу мужчин с черными носками в белых сандалиях, это чертовски неэстетично и запрос общества есть, и я могу лишь попросить, но сколько бы я не волала что это плохо человек в праве так ходить требовать от меня и другого что-то можно только по Закону, а Законы пишут исполнительные власти и точка... И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...
stm написав:...И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...
сейчас посмотрим, на что они способны. парковка и эвакуация авто. есть почти все нормы. ждать осталось не долго. лакмусовая бумага.
kingkongovets написав:андой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию и «давайте сравним с 13м годом» бл, вот как тут можно их цензурно назвать да еще шоп их не обид
скіольки сидить, корупционерів, при "злочинній", Юра&Юля.
потому что установщики кондиционеров первым делом попросят проект для монтажа
лучше расскажите как вы фасад "новой красивой розовой плиткой" зафигачили и что после этого последовало
Наказание, именно на плитке закон сработал. Причем в течении недели. Но почему этот же закон не срабатывает 40 раз на 24 этажных самостоях я понять не могу... Или длится исполнительное производство 10 лет. А остальное не длится...
Патаму шо твая фамилия не Омельченко, не Кличко , не Куличенко ,не Филатов.................. ,не Садовый и иницыалы не КЛД , ЯВФ ,ППА, и ты не их кум и они не твои крёстные п.с. Круговая порука , тоесть мафия .