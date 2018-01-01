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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 536537538539

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 91
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
28
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
15
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:андой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались
когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию и «давайте сравним с 13м годом»
бл, вот как тут можно их цензурно назвать да еще шоп их не обид

скіольки сидить, корупционерів,
при "злочинній", Юра&Юля.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:49

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:За Яныка и рыгов вписывались или на оплате типа "президента аналцентра", или единицы особо идейных.
А так такой градус ненависти был, что мама не горюй, о чём Вы?

Много кто вписывался, градус на том и держался, что рыгофилов было предостаточно

Там определенные персонажи работали в режиме 24/7, после зимы 2013-2014 резко пропали. Поэтому я и уверен, что из особо идейных-активных нехилая часть была на ставке.

так як і зараз, деякі обліківки перевзулися кілька разів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:50

  Первый написав:stm

Нажаль ні. Халабуда з уіпашеним фасадом коштує менше.

У австрійському суспільстві відсутнє позитивне сприйняття уіпашеного фасаду.
Я розумію, що важко у це повірити, але є запит у суспільства утримувати будинок у відповідності до проекту. Це для суспільства НОРМАЛЬНО.
В Україні цього не має. В Україні НОРМАЛЬНО УІПАШИТИ ФАСАД.
Ви ж самі вважаєте, що це нормально. Там відразу вважають, що це НЕНОРМАЛЬНО, лише потім відповідальність.

https://youtu.be/1E-1n3_8mcg

Розумію, що мої слова фантастичні.
Ось наприклад про те ж саме.

https://youtu.be/1E-1n3_8mcg

Див з 18.20

Портит городскую среду

"Ты не можешь, потому что фасад здания тебе не принадлежит"
На самом деле, СНАЧАЛА сказали нельзя, потом они привыкли к этому, потом то, что сделано не по правилам стало терять в цене.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:58

  kingkongovets написав:
stm написав:Ой, ну всё )))
Кинг, скажу честно запроса общества Вам не дождаться и мне тоже... Но ладно, будем ждать самоорганизации :) и без наказания (это исполнительная власть принимает, скажу по большому секрету) люди будут стеклить балконы )))


я видел два майдана в течении десяти лет и самоорганизацию людей на них, добровольцев и волонтеров
и людей, глузующих над этим всем, со словами «тебе шо больше всех надо?»
я плохо к ним отношусь, я вообще плохо отношусь к недальновидным, ограниченным и глупым людям - они мешают мне жить
фу такой быть, стм[/quote]
Кинг, вы можете относиться плохо или хорошо. Фу такой быть - это не аргумент. Это неэстетично - это не аргумент, точнее он будет вызывать споры всех со всеми. Работа законодательно-исполнительной власти - это аргумент. Причём каждый раз когда как аргумент я ссылаюсь на Законодательство мне говорят "сбавь тон, детка" я так это люблю, мне что шепотом и на ухо и по секрету читать Закон надо? Только у нас ссылка на Закон считается повышенным тоном, а ссылка на то что Законодательно это не предусмотрено и требовать соответственно нельзя, даже если это неэстетично, мне рассказывают про самоорганизацию... это чертовски забавно :) так вот, я терпеть не могу мужчин с черными носками в белых сандалиях, это чертовски неэстетично и запрос общества есть, и я могу лишь попросить, но сколько бы я не волала что это плохо человек в праве так ходить ;) требовать от меня и другого что-то можно только по Закону, а Законы пишут исполнительные власти и точка... ;)
И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:11

У Києві презентували перший будинковий мобільний комунікатор DAH

https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_p ... XaOK6AlpuA
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:18

  stm написав:...И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...

сейчас посмотрим, на что они способны.
парковка и эвакуация авто.
есть почти все нормы. ждать осталось не долго.
лакмусовая бумага.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:48

  flyman написав:
  kingkongovets написав:андой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались
когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию и «давайте сравним с 13м годом»
бл, вот как тут можно их цензурно назвать да еще шоп их не обид

скіольки сидить, корупционерів,
при "злочинній", Юра&Юля.

Нуль.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:49

  stm написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:В Австрии не ипашат фасад потому что

потому что установщики кондиционеров первым делом попросят проект для монтажа

лучше расскажите как вы фасад "новой красивой розовой плиткой" зафигачили и что после этого последовало 8)

Наказание, именно на плитке закон сработал. Причем в течении недели. Но почему этот же закон не срабатывает 40 раз на 24 этажных самостоях я понять не могу... Или длится исполнительное производство 10 лет. А остальное не длится...

Патаму шо твая фамилия не Омельченко, не Кличко , не Куличенко ,не Филатов.................. ,не Садовый и иницыалы не КЛД , ЯВФ ,ППА, и ты не их кум и они не твои крёстные :cry:
п.с. Круговая порука , тоесть мафия .
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:19

  Первый написав:Не потеме. Надіюсь не видаляють

.

Давно покоя вопрос не даёт, на каком языке вы пишите?

Вы либо украинский тренируете тут, либо русский вставляете.
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