Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:андой грабили страну они молчали и о коррупции не заикались когда нынешняя власть приняв страну с пустым бюджетом, долгами, внешней агрессией и отсутствием армии, разрушенной вертикалью власти и прочими ништяками сумела отразить агрессию, вывести экономику из штопора и предотвратить неминуемый дефолт из нор повылазили эти зрадофилы и затянули волынку про коррупцию и «давайте сравним с 13м годом» бл, вот как тут можно их цензурно назвать да еще шоп их не обид
скіольки сидить, корупционерів, при "злочинній", Юра&Юля.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:За Яныка и рыгов вписывались или на оплате типа "президента аналцентра", или единицы особо идейных. А так такой градус ненависти был, что мама не горюй, о чём Вы?
Много кто вписывался, градус на том и держался, что рыгофилов было предостаточно
Там определенные персонажи работали в режиме 24/7, после зимы 2013-2014 резко пропали. Поэтому я и уверен, что из особо идейных-активных нехилая часть была на ставке.
так як і зараз, деякі обліківки перевзулися кілька разів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Нажаль ні. Халабуда з уіпашеним фасадом коштує менше.
У австрійському суспільстві відсутнє позитивне сприйняття уіпашеного фасаду. Я розумію, що важко у це повірити, але є запит у суспільства утримувати будинок у відповідності до проекту. Це для суспільства НОРМАЛЬНО. В Україні цього не має. В Україні НОРМАЛЬНО УІПАШИТИ ФАСАД. Ви ж самі вважаєте, що це нормально. Там відразу вважають, що це НЕНОРМАЛЬНО, лише потім відповідальність.
stm написав:Ой, ну всё ))) Кинг, скажу честно запроса общества Вам не дождаться и мне тоже... Но ладно, будем ждать самоорганизации и без наказания (это исполнительная власть принимает, скажу по большому секрету) люди будут стеклить балконы )))
я видел два майдана в течении десяти лет и самоорганизацию людей на них, добровольцев и волонтеров и людей, глузующих над этим всем, со словами «тебе шо больше всех надо?» я плохо к ним отношусь, я вообще плохо отношусь к недальновидным, ограниченным и глупым людям - они мешают мне жить фу такой быть, стм[/quote] Кинг, вы можете относиться плохо или хорошо. Фу такой быть - это не аргумент. Это неэстетично - это не аргумент, точнее он будет вызывать споры всех со всеми. Работа законодательно-исполнительной власти - это аргумент. Причём каждый раз когда как аргумент я ссылаюсь на Законодательство мне говорят "сбавь тон, детка" я так это люблю, мне что шепотом и на ухо и по секрету читать Закон надо? Только у нас ссылка на Закон считается повышенным тоном, а ссылка на то что Законодательно это не предусмотрено и требовать соответственно нельзя, даже если это неэстетично, мне рассказывают про самоорганизацию... это чертовски забавно так вот, я терпеть не могу мужчин с черными носками в белых сандалиях, это чертовски неэстетично и запрос общества есть, и я могу лишь попросить, но сколько бы я не волала что это плохо человек в праве так ходить требовать от меня и другого что-то можно только по Закону, а Законы пишут исполнительные власти и точка... И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...
stm написав:...И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...
сейчас посмотрим, на что они способны. парковка и эвакуация авто. есть почти все нормы. ждать осталось не долго. лакмусовая бумага.
потому что установщики кондиционеров первым делом попросят проект для монтажа
лучше расскажите как вы фасад "новой красивой розовой плиткой" зафигачили и что после этого последовало
Наказание, именно на плитке закон сработал. Причем в течении недели. Но почему этот же закон не срабатывает 40 раз на 24 этажных самостоях я понять не могу... Или длится исполнительное производство 10 лет. А остальное не длится...
Патаму шо твая фамилия не Омельченко, не Кличко , не Куличенко ,не Филатов.................. ,не Садовый и иницыалы не КЛД , ЯВФ ,ППА, и ты не их кум и они не твои крёстные п.с. Круговая порука , тоесть мафия .
kingkongovets написав:прежде чем задавать свои бесконечные "почему" попробуйте все же подумать и понять ПОЧЕМУ швайцарцы на референдуме проголосовали против введения безусловного базового дохода в 2500 швейцарских франков и ПОЧЕМУ в Украине такое невозможно
Просто цитата - "Правительство призывало голосовать против и предупреждало о необходимости увеличения налогов для изыскания более 200 млрд франков на выплаты гарантированного дохода[52]. Также предполагалось, что на 55 млрд франков сократятся социальные пособия[17], то есть часть из них трансформируются в форму безусловного дохода. Инициаторы утверждали, что их цель не столько повышение уровня зажиточности, сколько дать гражданам дополнительные возможности для развития. Предложенную инициативу поддержали только около 23 % швейцарцев[5]. "
Ну мы же понимаем, что выделенное не играло роли в решениях швейцарцев. Просто они эвропейцы, а мы вильнолюди