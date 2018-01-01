Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:58

kingkongovets написав: stm написав: Ой, ну всё )))

Кинг, скажу честно запроса общества Вам не дождаться и мне тоже... Но ладно, будем ждать самоорганизации и без наказания (это исполнительная власть принимает, скажу по большому секрету) люди будут стеклить балконы ))) Ой, ну всё )))Кинг, скажу честно запроса общества Вам не дождаться и мне тоже... Но ладно, будем ждать самоорганизациии без наказания (это исполнительная власть принимает, скажу по большому секрету) люди будут стеклить балконы )))

я видел два майдана в течении десяти лет и самоорганизацию людей на них, добровольцев и волонтерови людей, глузующих над этим всем, со словами «тебе шо больше всех надо?»я плохо к ним отношусь, я вообще плохо отношусь к недальновидным, ограниченным и глупым людям - они мешают мне житьфу такой быть, стм[/quote]Кинг, вы можете относиться плохо или хорошо. Фу такой быть - это не аргумент. Это неэстетично - это не аргумент, точнее он будет вызывать споры всех со всеми. Работа законодательно-исполнительной власти - это аргумент. Причём каждый раз когда как аргумент я ссылаюсь на Законодательство мне говорят "сбавь тон, детка" я так это люблю, мне что шепотом и на ухо и по секрету читать Закон надо? Только у нас ссылка на Закон считается повышенным тоном, а ссылка на то что Законодательно это не предусмотрено и требовать соответственно нельзя, даже если это неэстетично, мне рассказывают про самоорганизацию... это чертовски забавнотак вот, я терпеть не могу мужчин с черными носками в белых сандалиях, это чертовски неэстетично и запрос общества есть, и я могу лишь попросить, но сколько бы я не волала что это плохо человек в праве так ходитьтребовать от меня и другого что-то можно только по Закону, а Законы пишут исполнительные власти и точка...И если пишут хорошо, то вильнолюди организовываются чудодейственным образом, а если система работает по принципу там смотреть, там не смотреть, там рыбу заворачивали, и водить хороводы 40 лет, то количество вильнолюдей растёт...