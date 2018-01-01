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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:56
zzzzzz написав:Yuri_T
Юра, с кем ты споришь, там же сплошные шаблоны из методичек из пабликов по поддержке ПАПа с переводом стрелок
все сводится к банальному "если не Он топутиннападет"
ватные почему-то отказываются признавать, что он уже напал, пять лет назад.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:02
vano80 написав:
Ну мы же понимаем, что выделенное не играло роли в решениях швейцарцев. Просто они эвропейцы, а мы вильнолюди
Правительство само предложило голосовать за безусловный доход, а потом само же отговаривало от голосования. Вы подтвердили и опровергли одну и ту же мысль одновременно.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:03
vano80 написав: kingkongovets написав:
прежде чем задавать свои бесконечные "почему" попробуйте все же подумать и понять ПОЧЕМУ швайцарцы на референдуме проголосовали против введения безусловного базового дохода в 2500 швейцарских франков
и ПОЧЕМУ в Украине такое невозможно
Просто цитата -
"Правительство призывало голосовать против и предупреждало о необходимости увеличения налогов для изыскания более 200 млрд франков на выплаты гарантированного дохода
[52]. Также предполагалось, что на 55 млрд франков сократятся социальные пособия[17], то есть часть из них трансформируются в форму безусловного дохода.
Инициаторы утверждали, что их цель не столько повышение уровня зажиточности, сколько дать гражданам дополнительные возможности для развития. Предложенную инициативу поддержали только около 23 % швейцарцев[5]. "
Ну мы же понимаем, что выделенное не играло роли в решениях швейцарцев. Просто они эвропейцы, а мы вильнолюди
А шо це за Х.йня?
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:13
trololo написав: zzzzzz написав:Yuri_T
Юра, с кем ты споришь, там же сплошные шаблоны из методичек из пабликов по поддержке ПАПа с переводом стрелок
все сводится к банальному "если не Он топутиннападет"
ватные почему-то отказываются признавать, что он уже напал, пять лет назад.
Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении? Или будем ждать пока нападет, а потом играть в игру прими закон о военном положении в Раде... Это было и смешно и печально...
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stm
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:26
stm написав: trololo написав: zzzzzz написав:Yuri_T
Юра, с кем ты споришь, там же сплошные шаблоны из методичек из пабликов по поддержке ПАПа с переводом стрелок
все сводится к банальному "если не Он топутиннападет"
ватные почему-то отказываются признавать, что он уже напал, пять лет назад.
Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении? Или будем ждать пока нападет, а потом играть в игру прими закон о военном положении в Раде... Это было и смешно и печально...
Стм, если с остеклениями какие-то законы могут помочь, то в случае с х*%лом - точно нет. И все что делает Порох на своем посту с момента избрания - это укрепляет армию, требует помощи от США, создает в мире коалицию против России, делает все, чтобы Украину рано или поздно приняли в НАТО и т.д.
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:37
airmax78 написав:
Стм, если с остеклениями какие-то законы могут помочь, то в случае с х*%лом - точно нет. И все что делает Порох на своем посту с момента избрания - это укрепляет армию, требует помощи от США, создает в мире коалицию против России, делает все, чтобы Украину рано или поздно приняли в НАТО и т.д.
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
Привлечь внимание это хорошо, я вот тоже привлекаю внимание. Но в случае нападения весь мир опять будет "во внимании" и только. И когда нибудь в НАТО - это хорошо, но что сейчас? Не думаете ли Вы что более законченное действие иметь международный договор где прописано про первые секунды атаки. Или Вы считаете что военная помощь сама по себе вылетит? Или нам придется попривлекать ещё внимание смертями пока самоорганизуются ЕС и США с решением о помощи? Т.е. всё равно будет законодательное решение, правда смешно. Мы самоорганизовываемся, а они принимают законы
вот и вся разница )))
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stm
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:43
airmax78 написав:
Стм, если с остеклениями какие-то законы могут помочь, то в случае с х*%лом - точно нет. И все что делает Порох на своем посту с момента избрания - это укрепляет армию
, требует помощи от США, создает в мире коалицию против России, делает все, чтобы Украину рано или поздно приняли в НАТО и т.д.
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
Сколько чиновников Укроборонпрома оказалось на скамье подсудимых за кражи ? - Так отож.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:48
stm написав: airmax78 написав:
Стм, если с остеклениями какие-то законы могут помочь, то в случае с х*%лом - точно нет. И все что делает Порох на своем посту с момента избрания - это укрепляет армию, требует помощи от США, создает в мире коалицию против России, делает все, чтобы Украину рано или поздно приняли в НАТО и т.д.
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
Привлечь внимание это хорошо, я вот тоже привлекаю внимание. Но в случае нападения весь мир опять будет "во внимании" и только. И когда нибудь в НАТО - это хорошо, но что сейчас? Не думаете ли Вы что более законченное действие иметь международный договор где прописано про первые секунды атаки. Или Вы считаете что военная помощь сама по себе вылетит? Или нам придется попривлекать ещё внимание смертями пока самоорганизуются ЕС и США с решением о помощи? Т.е. всё равно будет законодательное решение, правда смешно. Мы самоорганизовываемся, а они принимают законы
вот и вся разница )))
Вы действительно думаете, что в момент, когда на украино-российской границе стоит готовая к нападению рос армия, кто-то подпишется под тем, что в случае если она начнет действовать - они пришлют нам своих солдат - защищать Украину? Дураков нет. А новые "Будапештские меморандумы" никому не нужны. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:04
hume написав: Первый написав:
Не потеме. Надіюсь
не видаляють
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Давно покоя вопрос не даёт, на каком языке вы пишите?
Вы либо украинский тренируете, либо русские слова вставляете сюда же.
Мож это чтобы Флай понимал...ну как вариант...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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