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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:18
airmax78 написав:
Вы действительно думаете, что в момент, когда на украино-российской границе стоит готовая к нападению рос армия, кто-то подпишется под тем, что в случае если она начнет действовать - они пришлют нам своих солдат - защищать Украину? Дураков нет. А новые "Будапештские меморандумы" никому не нужны. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й части того, что удалось сделать Пороху для Украины.
А теперь перечитайте этот пост и спросите себя почему другой вильнолюд не может так же эмоционально верить что Вона/Клоун придет и порядок наведёт и только Вона/Клоун сможет победить коррупцию
Пока нет закона, можно только привлекать внимание и ждать самоорганизации. Если есть закон - есть о чём говорить агрессивно ))) Нравиться вам или нет, я говорю о системе. В работающей системе фамилии не важны. Договорные отношения ссылающиеся на законы важны. Много кто-то работает или мало, пока нет закона - это эмоции, и привыкайте, что могут быть не согласные с ними, а переубедить возможно только отсылом к законам/международным договорам и статистикой выполнения наказаний за неисполнение закона. Как-то так. Даже недальновидное х... использует лазейки в законе и международном праве
и мне показывать ху из ху в Раде не надо, то что было, подпортило рейтинг Президенту, мне бы системку организовать как швейцарские часы. Пускай больше политтехнологи делают удар на его законодательные инициативы, которые обрели форму и статистику их исполнений, а не то что без этого чувака все мы пропадем. Тогда и гасить эмоции несогласных проще будет. На сегодня всё и больше я не возвращаюсь к этому оффтопу, я выговорилась
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stm
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:19
stm написав:
Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении?
Думаю нужно инициировать закон о том чтобы 6й флот США постоянно присутствовал в акватории Азовского и Черного морей а морпехи в Мариуполе и Одессе а ВВС США дислоцированные в Европе были готовы нанести удары по объектам на территории раиссии. Правильно СТМ?
Интересно такой закон наберет 226голосов в ВРУ или еще на уровне комитетов зарубят?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:23
Прохожий написав: stm написав:
Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении?
Думаю нужно инициировать закон о том чтобы 6й флот США постоянно присутствовал в акватории Азовского и Черного морей а морпехи в Мариуполе и Одессе а ВВС США дислоцированные в Европе были готовы нанести удары по объектам на территории раиссии. Правильно СТМ?
Интересно такой закон наберет 226голосов в ВРУ или еще на уровне комитетов зарубят?
Тут, мне кажется, более серьезный вопрос: наберет ли такое решение достаточно голосов в сенате. Есть у меня на этот счет большие сомнения.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:26
zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
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hume
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:34
hume написав: zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
Все как завещал захар_
"иностранцы будут строить за свои, хорошо и дешево"
Жду с нетерпением, нужно прикупить попкорна
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:37
airmax78 написав: Прохожий написав: stm написав:
Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении?
Думаю нужно инициировать закон о том чтобы 6й флот США постоянно присутствовал в акватории Азовского и Черного морей а морпехи в Мариуполе и Одессе а ВВС США дислоцированные в Европе были готовы нанести удары по объектам на территории раиссии. Правильно СТМ?
Интересно такой закон наберет 226голосов в ВРУ или еще на уровне комитетов зарубят?
Тут, мне кажется, более серьезный вопрос: наберет ли такое решение достаточно голосов в сенате. Есть у меня на этот счет большие сомнения.
Та пох!
СТМ считает чё все просто, примем закон в ВР и поставим Сенат перед фактом!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:38
hume написав: zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
Когда-то в начале нулевых видел как турки в Евпатории работали,строили отели,можно сказать первые частные,просто звери,хотя были уже такие не молодые мужики под 50,вылил дождь,но работа не останавливалась,наши бы уже полдня курили и радугу рассматривали,там работать умеют,они притащат своих работяг,будьте уверены,что они толк в строительстве знают,по 500-600 у них запросто может быть на Борщаге,думаю местным шаромыгам стоит задуматься,звоночек прозвенел)))
Плюс у них как бы в норме вещей сдавать с адекватной отделкой,а не вываливать голые стены и думать,что ещё откусить от недофабриката,который передаётся инвестору
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:41
Прохожий написав: hume написав: zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
Все как завещал захар_
"иностранцы будут строить за свои, хорошо и дешево"
Жду с нетерпением, нужно прикупить попкорна
Зря смеётесь,местным житлополуфондам пора уйти на покой,хватит мучать и себя и инвестров
Пришёл один,придут и другие,это не криворукие болгары,эти вылижут конфетку и зададут пример всем.
А когда узнают,что можно лупить 26-ти этажные навигаторы,а не 5-8,максимум 11 этажей,задолбаются интеркалы всякие пыль глотать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:49
.... ну сьогодні СТМ - просто красава!
... і Юрій-Т здивував тверезими думками щодо теперішньої влади...
- а от Ейрмакса сьогодні ловили голіруч! - а він, як той карась на сковорідці підстрибував)))
- нє, Ейр, - тут "або хрестих, або труси!"©®™
... наведу приклад що-до цього:
- от я був активним у Вайбер-групі сусідів, піднімав різного роду питання..... і одне з них про скління...
- і писав, що моя позиція, щоб було все однотонно, гарно, за одним проектом... - і всі, що хотіли склити - 100% з цим погоджувались..... - але, багато було, що КАТЕГОРИЧНО проти!
...так от, ми багато дискутували і чуть до сварок не доходило....
- але, до чого я веду) - тепер, коли пару днів все притихло.... оті, що були категорично проти скління, почали питати: чи можна буде їм поставити ще одні двері на загальний коридор?
(тобто, зробити тамбур) - і чи можна в підземному паркінгу вігороджувати/відмурувати своє паркомісце?
- і коли їм почали заперечувати, що так робити не можна - вони реально почали злитись і доказувати своє!
... отаке, "рука/лице"©®™
п. с.
... я ледве стримуюсь написати тим людям у Вайбер про "або хрестик, або труси..."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:55
hume написав: zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
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самый ценный пост за весь день)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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