Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:18

airmax78 написав: Вы действительно думаете, что в момент, когда на украино-российской границе стоит готовая к нападению рос армия, кто-то подпишется под тем, что в случае если она начнет действовать - они пришлют нам своих солдат - защищать Украину? Дураков нет. А новые "Будапештские меморандумы" никому не нужны. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й части того, что удалось сделать Пороху для Украины. Вы действительно думаете, что в момент, когда на украино-российской границе стоит готовая к нападению рос армия, кто-то подпишется под тем, что в случае если она начнет действовать - они пришлют нам своих солдат - защищать Украину? Дураков нет. А новые "Будапештские меморандумы" никому не нужны. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й части того, что удалось сделать Пороху для Украины.

А теперь перечитайте этот пост и спросите себя почему другой вильнолюд не может так же эмоционально верить что Вона/Клоун придет и порядок наведёт и только Вона/Клоун сможет победить коррупциюПока нет закона, можно только привлекать внимание и ждать самоорганизации. Если есть закон - есть о чём говорить агрессивно ))) Нравиться вам или нет, я говорю о системе. В работающей системе фамилии не важны. Договорные отношения ссылающиеся на законы важны. Много кто-то работает или мало, пока нет закона - это эмоции, и привыкайте, что могут быть не согласные с ними, а переубедить возможно только отсылом к законам/международным договорам и статистикой выполнения наказаний за неисполнение закона. Как-то так. Даже недальновидное х... использует лазейки в законе и международном правеи мне показывать ху из ху в Раде не надо, то что было, подпортило рейтинг Президенту, мне бы системку организовать как швейцарские часы. Пускай больше политтехнологи делают удар на его законодательные инициативы, которые обрели форму и статистику их исполнений, а не то что без этого чувака все мы пропадем. Тогда и гасить эмоции несогласных проще будет. На сегодня всё и больше я не возвращаюсь к этому оффтопу, я выговорилась