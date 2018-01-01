RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
29
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
15
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:18

  airmax78 написав:Вы действительно думаете, что в момент, когда на украино-российской границе стоит готовая к нападению рос армия, кто-то подпишется под тем, что в случае если она начнет действовать - они пришлют нам своих солдат - защищать Украину? Дураков нет. А новые "Будапештские меморандумы" никому не нужны. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й части того, что удалось сделать Пороху для Украины.

А теперь перечитайте этот пост и спросите себя почему другой вильнолюд не может так же эмоционально верить что Вона/Клоун придет и порядок наведёт и только Вона/Клоун сможет победить коррупцию ;) Пока нет закона, можно только привлекать внимание и ждать самоорганизации. Если есть закон - есть о чём говорить агрессивно ))) Нравиться вам или нет, я говорю о системе. В работающей системе фамилии не важны. Договорные отношения ссылающиеся на законы важны. Много кто-то работает или мало, пока нет закона - это эмоции, и привыкайте, что могут быть не согласные с ними, а переубедить возможно только отсылом к законам/международным договорам и статистикой выполнения наказаний за неисполнение закона. Как-то так. Даже недальновидное х... использует лазейки в законе и международном праве ;) и мне показывать ху из ху в Раде не надо, то что было, подпортило рейтинг Президенту, мне бы системку организовать как швейцарские часы. Пускай больше политтехнологи делают удар на его законодательные инициативы, которые обрели форму и статистику их исполнений, а не то что без этого чувака все мы пропадем. Тогда и гасить эмоции несогласных проще будет. На сегодня всё и больше я не возвращаюсь к этому оффтопу, я выговорилась :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении?

Думаю нужно инициировать закон о том чтобы 6й флот США постоянно присутствовал в акватории Азовского и Черного морей а морпехи в Мариуполе и Одессе а ВВС США дислоцированные в Европе были готовы нанести удары по объектам на территории раиссии. Правильно СТМ?
Интересно такой закон наберет 226голосов в ВРУ или еще на уровне комитетов зарубят? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:23

  Прохожий написав:
  stm написав:Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении?

Думаю нужно инициировать закон о том чтобы 6й флот США постоянно присутствовал в акватории Азовского и Черного морей а морпехи в Мариуполе и Одессе а ВВС США дислоцированные в Европе были готовы нанести удары по объектам на территории раиссии. Правильно СТМ?
Интересно такой закон наберет 226голосов в ВРУ или еще на уровне комитетов зарубят? :mrgreen:

Тут, мне кажется, более серьезный вопрос: наберет ли такое решение достаточно голосов в сенате. Есть у меня на этот счет большие сомнения.
airmax78
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 25.10.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:26

  zzzzzz написав:ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6

Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
hume
 
Повідомлень: 5273
З нами з: 27.12.12
Подякував: 448 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:34

  hume написав:
  zzzzzz написав:ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6

Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.

Все как завещал захар_
"иностранцы будут строить за свои, хорошо и дешево" :mrgreen:

Жду с нетерпением, нужно прикупить попкорна 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:37

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:Он ещё раз нападет и что? Уже вон россми вещают что на границе по 5 областям Украины стоит дохуя техники и военных с опытом из Сирии ждущих сигнал. Прям как наше НАБУ. И? Мы способны ночь продержаться, а дальше? Есть ли законодательно описанная и принятая норма что мы просим помощи у США? есть ли договор сотрудничества международного формата описывающий действия по поддержке нас при нападении?

Думаю нужно инициировать закон о том чтобы 6й флот США постоянно присутствовал в акватории Азовского и Черного морей а морпехи в Мариуполе и Одессе а ВВС США дислоцированные в Европе были готовы нанести удары по объектам на территории раиссии. Правильно СТМ?
Интересно такой закон наберет 226голосов в ВРУ или еще на уровне комитетов зарубят? :mrgreen:

Тут, мне кажется, более серьезный вопрос: наберет ли такое решение достаточно голосов в сенате. Есть у меня на этот счет большие сомнения.

Та пох!
СТМ считает чё все просто, примем закон в ВР и поставим Сенат перед фактом! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:38

  hume написав:
  zzzzzz написав:ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6

Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.

Когда-то в начале нулевых видел как турки в Евпатории работали,строили отели,можно сказать первые частные,просто звери,хотя были уже такие не молодые мужики под 50,вылил дождь,но работа не останавливалась,наши бы уже полдня курили и радугу рассматривали,там работать умеют,они притащат своих работяг,будьте уверены,что они толк в строительстве знают,по 500-600 у них запросто может быть на Борщаге,думаю местным шаромыгам стоит задуматься,звоночек прозвенел)))
Плюс у них как бы в норме вещей сдавать с адекватной отделкой,а не вываливать голые стены и думать,что ещё откусить от недофабриката,который передаётся инвестору 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 30.12.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:41

  Прохожий написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6

Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.

Все как завещал захар_
"иностранцы будут строить за свои, хорошо и дешево" :mrgreen:

Жду с нетерпением, нужно прикупить попкорна 8)


Зря смеётесь,местным житлополуфондам пора уйти на покой,хватит мучать и себя и инвестров :wink:
Пришёл один,придут и другие,это не криворукие болгары,эти вылижут конфетку и зададут пример всем.
А когда узнают,что можно лупить 26-ти этажные навигаторы,а не 5-8,максимум 11 этажей,задолбаются интеркалы всякие пыль глотать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 30.12.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:49

"вільнолюди" ©®™

.... ну сьогодні СТМ - просто красава!
... і Юрій-Т здивував тверезими думками щодо теперішньої влади...

- а от Ейрмакса сьогодні ловили голіруч! - а він, як той карась на сковорідці підстрибував)))
- нє, Ейр, - тут "або хрестих, або труси!"©®™

... наведу приклад що-до цього:
- от я був активним у Вайбер-групі сусідів, піднімав різного роду питання..... і одне з них про скління...
- і писав, що моя позиція, щоб було все однотонно, гарно, за одним проектом... - і всі, що хотіли склити - 100% з цим погоджувались..... - але, багато було, що КАТЕГОРИЧНО проти!
...так от, ми багато дискутували і чуть до сварок не доходило....

- але, до чого я веду) - тепер, коли пару днів все притихло.... оті, що були категорично проти скління, почали питати: чи можна буде їм поставити ще одні двері на загальний коридор? :shock: (тобто, зробити тамбур) - і чи можна в підземному паркінгу вігороджувати/відмурувати своє паркомісце? :shock:
- і коли їм почали заперечувати, що так робити не можна - вони реально почали злитись і доказувати своє! :mrgreen:
... отаке, "рука/лице"©®™

п. с.
... я ледве стримуюсь написати тим людям у Вайбер про "або хрестик, або труси..." :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 19.10.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  zzzzzz написав:ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6

Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.


+
самый ценный пост за весь день)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6072
З нами з: 05.06.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 539540541542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1313, 1314, 1315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13144 2248799
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 18:30
Vadim V
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 7128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (561)
15.02.2019 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.