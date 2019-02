Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:21

pesikot написав: zzzzzz написав:

Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз. Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.

А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ? А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?



у них в методичке написано «набрать полный рот говна, плюнуть и не опускаться до конкретики»

шо мы сегодня и наблюдаем у них в методичке написано «набрать полный рот говна, плюнуть и не опускаться до конкретики»шо мы сегодня и наблюдаем

