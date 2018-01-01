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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:00
somilitark написав: hume написав: zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
Зря смеётесь,местным житлополуфондам пора уйти на покой,хватит мучать и себя и инвестров
Пришёл один,придут и другие,это не криворукие болгары,эти вылижут конфетку и зададут пример всем.
А когда узнают,что можно лупить 26-ти этажные навигаторы,а не 5-8,максимум 11 этажей,задолбаются интеркалы всякие пыль глотать.
сомик, та Я ж только за!
но пока знаю только 1 реальный пример, турки уже "вылизали конхфэтку" на Гетьмана1...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:02
hume написав: zzzzzz написав:
ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
6
Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:11
zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:15
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
Вы сначала индексы научитесь считать.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:19
zzzzzz написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
Вы сначала индексы научитесь считать.
То есть, вы индексы считать не умеете, точку отсчёта 2005 года с 2010 годом путаете.
Но зато, точно знаете, долю всех тех аббревиатурных организаций
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:21
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
у них в методичке написано «набрать полный рот говна, плюнуть и не опускаться до конкретики»
шо мы сегодня и наблюдаем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:28
kingkongovets написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
у них в методичке написано «набрать полный рот говна, плюнуть и не опускаться до конкретики»
шо мы сегодня и наблюдаем
вот странный человек, сам же здесь жаловался на форуме как трудно заключать договора с Киевэнерго. Получается вы же сами и начали тут говно метать.
Живите своим умом!
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