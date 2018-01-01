Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:15
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
Вы сначала индексы научитесь считать.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:19
zzzzzz написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
Вы сначала индексы научитесь считать.
То есть, вы индексы считать не умеете, точку отсчёта 2005 года с 2010 годом путаете.
Но зато, точно знаете, долю всех тех аббревиатурных организаций
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:28
kingkongovets написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
у них в методичке написано «набрать полный рот говна, плюнуть и не опускаться до конкретики»
шо мы сегодня и наблюдаем
вот странный человек, сам же здесь жаловался на форуме как трудно заключать договора с Киевэнерго. Получается вы же сами и начали тут говно метать.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:59
чикага, кабрик - красиво жить не запретишь)
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kingkongovets
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:00
И почему же очереди в детские садики ? Вообще не понятно.
http://kievvlast.com.ua/text/dva-ugolov ... kom-rajone
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:06
kingkongovets написав:
чикага, кабрик - красиво жить не запретишь)
Крыша сломалась, но ехать надо.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:39
в качестве пятничного офтопа
https://youtu.be/m-vr9aJrU9g
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:47
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
После недавнего скандала с Мхитаряном, цифры заноса в ГАСИ озвучивались. Можем сказать просто - с дома три этажа сбушникам
Можно по другому.
Смотри -
https://www.rbc.ua/rus/news/kievskoy-oblasti-chinovnikov-odnogo-gorsovetov-1521656503.html
"В Киевской области чиновников одного из горсоветов разоблачили на взятке " Это новость от 21 марта.
Вот новость от 21 июня -
http://kievvlast.com.ua/news/v_vasilkove_utverdili_generalnij_plan_goroda40542
"В Василькове утвердили генеральный план города"
Если ты сейчас зайдешь на оф сайт Василькова, то увидишь, что и Александр Швец и Елена Литвин продолжают занимать свои должности.
Суммы заноса есть в этих новостях.
vano80
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Додано: Суб 16 лют, 2019 00:14
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.
А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?
А вы пресс конференцию генерального прокурора послушайте, там даже расценки ДАБИ озвучены за квадратный метр. Или вы не верите генеральному прокурору ?
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zzzzzz
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