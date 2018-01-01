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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
29
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
15
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:15

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.

А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?


Вы сначала индексы научитесь считать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:19

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.

А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?


Вы сначала индексы научитесь считать.

То есть, вы индексы считать не умеете, точку отсчёта 2005 года с 2010 годом путаете.
Но зато, точно знаете, долю всех тех аббревиатурных организаций
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:28

  kingkongovets написав:
pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.

А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?


у них в методичке написано «набрать полный рот говна, плюнуть и не опускаться до конкретики»
шо мы сегодня и наблюдаем


вот странный человек, сам же здесь жаловался на форуме как трудно заключать договора с Киевэнерго. Получается вы же сами и начали тут говно метать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чикага, кабрик - красиво жить не запретишь)

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:00

И почему же очереди в детские садики ? Вообще не понятно.

http://kievvlast.com.ua/text/dva-ugolov ... kom-rajone
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:06

  kingkongovets написав:чикага, кабрик - красиво жить не запретишь)

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Крыша сломалась, но ехать надо.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в качестве пятничного офтопа

https://youtu.be/m-vr9aJrU9g
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:47

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.

А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?


После недавнего скандала с Мхитаряном, цифры заноса в ГАСИ озвучивались. Можем сказать просто - с дома три этажа сбушникам :mrgreen:
Можно по другому.
Смотри - https://www.rbc.ua/rus/news/kievskoy-oblasti-chinovnikov-odnogo-gorsovetov-1521656503.html "В Киевской области чиновников одного из горсоветов разоблачили на взятке " Это новость от 21 марта.
Вот новость от 21 июня - http://kievvlast.com.ua/news/v_vasilkove_utverdili_generalnij_plan_goroda40542"В Василькове утвердили генеральный план города"
Если ты сейчас зайдешь на оф сайт Василькова, то увидишь, что и Александр Швец и Елена Литвин продолжают занимать свои должности.
Суммы заноса есть в этих новостях.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:14

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
Вы забыли про долю СБУ, ГПУ , НПУ , КМДА , ДЕРЖАРХИТЕКТУРЫ, МИНКУЛЬТ, а еще надо не забыть сколько за подключение запросит Киевэнерно, киевводоканал, киевгаз.

А ссылки будут с расчётами, сколько кому именно ?



А вы пресс конференцию генерального прокурора послушайте, там даже расценки ДАБИ озвучены за квадратный метр. Или вы не верите генеральному прокурору ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот, живут люди без шоколадного барыги и в ус не дуют: https://maxim-nm.livejournal.com/481331.html
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