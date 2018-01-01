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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:44
А давай фото Киева где возле каждой станции метро по 20 игральных салонов и 15 ломбардов ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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