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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
7%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
29
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
15
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:44

  airmax78 написав:Вот, живут люди без шоколадного барыги и в ус не дуют: https://maxim-nm.livejournal.com/481331.html


А давай фото Киева где возле каждой станции метро по 20 игральных салонов и 15 ломбардов ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:59

про влияние локейшена и возраста домов на цену недвиги в сша
нью-джерси (пригород нью-йорка)
лошки, никогда не слышали про мопы и их силу, не видели фоток хрущей рядом с цп - шо они ваще понимают?
(первому и эйрмаксу смотреть не рекомендуется - возможен разрыв шаблона)

https://youtu.be/wd8ELxVNhb4?t=143
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 02:34

  kingkongovets написав:про влияние локейшена и возраста домов на цену недвиги в сша
нью-джерси (пригород нью-йорка)
лошки, никогда не слышали про мопы и их силу, не видели фоток хрущей рядом с цп - шо они ваще понимают?
(первому и эйрмаксу смотреть не рекомендуется - возможен разрыв шаблона)

https://youtu.be/wd8ELxVNhb4?t=143

Да-да, там с середины видео исчерпывающе про модные мопы и их влияние на арендную плату и плату за обслуживание (или плата за обслуживание это из-за локейшена? Не, из-за локейшена налог. А восьмерик в месяц - будь добр отвали за мопы, бассейн, переговорную и прочие ненужные вещи.) Про цены на однушки там промолчим, чтобы не обижать жителей Нью-Джерси.
airmax78
 
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