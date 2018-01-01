Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
про влияние локейшена и возраста домов на цену недвиги в сша нью-джерси (пригород нью-йорка) лошки, никогда не слышали про мопы и их силу, не видели фоток хрущей рядом с цп - шо они ваще понимают? (первому и эйрмаксу смотреть не рекомендуется - возможен разрыв шаблона)
kingkongovets написав:про влияние локейшена и возраста домов на цену недвиги в сша нью-джерси (пригород нью-йорка) лошки, никогда не слышали про мопы и их силу, не видели фоток хрущей рядом с цп - шо они ваще понимают? (первому и эйрмаксу смотреть не рекомендуется - возможен разрыв шаблона)
Да-да, там с середины видео исчерпывающе про модные мопы и их влияние на арендную плату и плату за обслуживание (или плата за обслуживание это из-за локейшена? Не, из-за локейшена налог. А восьмерик в месяц - будь добр отвали за мопы, бассейн, переговорную и прочие ненужные вещи.) Про цены на однушки там промолчим, чтобы не обижать жителей Нью-Джерси.
hume написав:Иностранная компания пришла, честно купили участок (приличный). Наверное па пиццот будут строить.
Зря смеётесь,местным житлополуфондам пора уйти на покой,хватит мучать и себя и инвестров Пришёл один,придут и другие,это не криворукие болгары,эти вылижут конфетку и зададут пример всем. А когда узнают,что можно лупить 26-ти этажные навигаторы,а не 5-8,максимум 11 этажей,задолбаются интеркалы всякие пыль глотать.
сомик, та Я ж только за! но пока знаю только 1 реальный пример, турки уже "вылизали конхфэтку" на Гетьмана1...
И шо там на Гетьмана - сдали, как Константинов со своей Консолью - керамогранит висит, птицы в утеплителе гнёзда вьют, подключения к коммуникациям не будет НИКОГДА, панорамные окна начали постепенно превращаться в мишени в тире? Да, ещё - собственники инвестдоков - ни разу не собственники, позаботились о них дэвэлоперы...