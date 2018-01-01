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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 93
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
8%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
16%
15
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47

  Первый написав:
  airmax78 написав:Вот, живут люди без шоколадного барыги и в ус не дуют: https://maxim-nm.livejournal.com/481331.html



Враньё как бы написала стм. Луганчане , например YKK, кудрявый на соседних ветках пишет о бандитах порошенко и кличко.
Прекращайте пропаганду - луганда это Швейцария!:-)

Мне кажется мы потеряли эту часть Украины. 5 лет - это уже очень много, а там этот пц затянется еще непонятно на сколько. И даже когда эта территория вернется в состав Украины, населять ее будут какие-то совершенно чужие люди с изуродованным менталитетом. Это будет гораздо сложнее чем воссоединение Западной и Восточной Германии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:08

  Долярчик написав:.... ну сьогодні СТМ - просто красава!
... і Юрій-Т здивував тверезими думками щодо теперішньої влади...

- а от Ейрмакса сьогодні ловили голіруч! - а він, як той карась на сковорідці підстрибував)))
- нє, Ейр, - тут "або хрестих, або труси!"©®™

... наведу приклад що-до цього:
- от я був активним у Вайбер-групі сусідів, піднімав різного роду питання..... і одне з них про скління...
- і писав, що моя позиція, щоб було все однотонно, гарно, за одним проектом... - і всі, що хотіли склити - 100% з цим погоджувались..... - але, багато було, що КАТЕГОРИЧНО проти!
...так от, ми багато дискутували і чуть до сварок не доходило....

- але, до чого я веду) - тепер, коли пару днів все притихло.... оті, що були категорично проти скління, почали питати: чи можна буде їм поставити ще одні двері на загальний коридор? :shock: (тобто, зробити тамбур) - і чи можна в підземному паркінгу відгороджувати/відмурувати своє паркомісце? :shock:
- і коли їм почали заперечувати, що так робити не можна - вони реально почали злитись і доказувати своє! :mrgreen:
... отаке, "рука/лице"©®™

п. с.
... я ледве стримуюсь написати тим людям у Вайбер про "або хрестик, або труси..." :mrgreen:

....так що деякі мої сусіди, як Ейр - ні, ні, але трохи "на пів шишечки" можна! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 16 лют, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:11

https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13

  UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.

У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:22

  Долярчик написав:....так що деякі мої сусіди, як Ейр - ні, ні, але трохи "на пів шишечки" можна! :lol:

Долярчик, не гони. В МОПах не давай никому ничего делать. Огараживать машиноместа - по ситуации. Одинаковый для все роллет между двух существующих стен - можно. Колхозить себе новые стены - нет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для киевских домов хотят создать паспорта

https://bigkiev.com.ua/dlya-kievskih-do ... -pasporta/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

козырек дома на милославской

Зображення

но самое интересное - в комментариях:

https://www.facebook.com/34544945220353 ... 62?sfns=mo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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