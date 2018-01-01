Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Враньё как бы написала стм. Луганчане , например YKK, кудрявый на соседних ветках пишет о бандитах порошенко и кличко. Прекращайте пропаганду - луганда это Швейцария!:-)
Мне кажется мы потеряли эту часть Украины. 5 лет - это уже очень много, а там этот пц затянется еще непонятно на сколько. И даже когда эта территория вернется в состав Украины, населять ее будут какие-то совершенно чужие люди с изуродованным менталитетом. Это будет гораздо сложнее чем воссоединение Западной и Восточной Германии.
... наведу приклад що-до цього: - от я був активним у Вайбер-групі сусідів, піднімав різного роду питання..... і одне з них про скління... - і писав, що моя позиція, щоб було все однотонно, гарно, за одним проектом... - і всі, що хотіли склити - 100% з цим погоджувались..... - але, багато було, що КАТЕГОРИЧНО проти! ...так от, ми багато дискутували і чуть до сварок не доходило....
https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.