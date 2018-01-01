Долярчик написав:

.... ну сьогодні СТМ - просто красава!... і Юрій-Т здивував тверезими думками щодо теперішньої влади...- а от Ейрмакса сьогодні ловили голіруч! - а він, як той карась на сковорідці підстрибував)))- нє, Ейр, - тут "або хрестих, або труси!"©®™... наведу приклад що-до цього:- от я був активним у Вайбер-групі сусідів, піднімав різного роду питання..... і одне з них про скління...- і писав, що моя позиція, щоб було все однотонно, гарно, за одним проектом... - і всі, що хотіли склити - 100% з цим погоджувались..... - але, багато було, що КАТЕГОРИЧНО проти!...так от, ми багато дискутували і чуть до сварок не доходило....- але, до чого я веду) - тепер, коли пару днів все притихло.... оті, що були категорично проти скління, почали питати: чи можна буде їм поставити ще одні двері на загальний коридор?(тобто, зробити тамбур) - і чи можна в підземному паркінгу відгороджувати/відмурувати своє паркомісце?- і коли їм почали заперечувати, що так робити не можна - вони реально почали злитись і доказувати своє!... отаке, "рука/лице"©®™п. с.... я ледве стримуюсь написати тим людям у Вайбер про "або хрестик, або труси..."