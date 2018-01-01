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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47
Первый написав:
Враньё как бы написала стм. Луганчане , например YKK, кудрявый на соседних ветках пишет о бандитах порошенко и кличко.
Прекращайте пропаганду - луганда это Швейцария!:-)
Мне кажется мы потеряли эту часть Украины. 5 лет - это уже очень много, а там этот пц затянется еще непонятно на сколько. И даже когда эта территория вернется в состав Украины, населять ее будут какие-то совершенно чужие люди с изуродованным менталитетом. Это будет гораздо сложнее чем воссоединение Западной и Восточной Германии.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:08
Долярчик написав:
.... ну сьогодні СТМ - просто красава!
... і Юрій-Т здивував тверезими думками щодо теперішньої влади...
- а от Ейрмакса сьогодні ловили голіруч! - а він, як той карась на сковорідці підстрибував)))
- нє, Ейр, - тут "або хрестих, або труси!"©®™
... наведу приклад що-до цього:
- от я був активним у Вайбер-групі сусідів, піднімав різного роду питання..... і одне з них про скління...
- і писав, що моя позиція, щоб було все однотонно, гарно, за одним проектом... - і всі, що хотіли склити - 100% з цим погоджувались..... - але, багато було, що КАТЕГОРИЧНО проти!
...так от, ми багато дискутували і чуть до сварок не доходило....
- але, до чого я веду) - тепер, коли пару днів все притихло.... оті, що були категорично проти скління, почали питати: чи можна буде їм поставити ще одні двері на загальний коридор?
(тобто, зробити тамбур) - і чи можна в підземному паркінгу відгороджувати/відмурувати своє паркомісце?
- і коли їм почали заперечувати, що так робити не можна - вони реально почали злитись і доказувати своє!
... отаке, "рука/лице"©®™
п. с.
... я ледве стримуюсь написати тим людям у Вайбер про "або хрестик, або труси..."
....так що деякі мої сусіди, як Ейр - ні, ні, але трохи "на пів шишечки" можна!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 16 лют, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:11
https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13
UA написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:22
Долярчик написав:
....так що деякі мої сусіди, як Ейр - ні, ні, але трохи "на пів шишечки" можна!
Долярчик, не гони. В МОПах не давай никому ничего делать. Огараживать машиноместа - по ситуации. Одинаковый для все роллет между двух существующих стен - можно. Колхозить себе новые стены - нет.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:22
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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