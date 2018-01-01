Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.
UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.
Среди арендаторов та же картина.
ПС Попробовал вступить в арендные отношения с "людьми с Востока", но что то перехотелось ещё во время показа квартиры. Ощущение как будто что то несвежее съел. У человека не последняя должность в структуре СКМ.
airmax78 написав: А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.
Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты. И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него". Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд. Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.
UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
Так наш главнокомандуюший уже заявил что в приоретете развитие айти отрасли. В переводе на человеческий язык это означает что теперь чиновники постараются своими грязными рученками ввести очередные регулируюшие нормы и законы что бы никому сладко не было, кроме самих чиновников естественно.
airmax78 написав: А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.
Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты. И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него". Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд. Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.
Не демонизируйте Петю. 44 кандидата и регистрация основных оппонентов - это такая форма зачистки электорального поля? Надо подсказать х@&лу этот способ, а то он просто тупо не допускает Навального к выборам, а мог бы как Петя "зачищать". С Голосеевым все получилось хуже, чем могло, но все равно - грех жаловаться. В итоге - все очень хорошо сложилось. PS Что, тоже верите, что Порох победит в первом же туре?
UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных. Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся? ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
Так наш главнокомандуюший уже заявил что в приоретете развитие айти отрасли. В переводе на человеческий язык это означает что теперь чиновники постараются своими грязными рученками ввести очередные регулируюшие нормы и законы что бы никому сладко не было, кроме самих чиновников естественно.
Думаю, не постараются. Они прекрасно понимают, что IT сектор, работающий на 99% на экспорт и не особо привязанный к месту проживания "производственных мощностей" регулировать невозможно.