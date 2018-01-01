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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
16
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:11

https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13

  UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.

У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:22

  Долярчик написав:....так що деякі мої сусіди, як Ейр - ні, ні, але трохи "на пів шишечки" можна! :lol:

Долярчик, не гони. В МОПах не давай никому ничего делать. Огораживать машиноместа - по ситуации. Одинаковый для все роллет между двух существующих стен - можно. Колхозить себе новые стены - нет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 лют, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для киевских домов хотят создать паспорта

https://bigkiev.com.ua/dlya-kievskih-do ... -pasporta/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

козырек дома на милославской

Зображення

но самое интересное - в комментариях:

https://www.facebook.com/34544945220353 ... 62?sfns=mo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:27

  airmax78 написав:
  UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.

У меня полдома айтишников. Самые вменяемые и цивилизованные соседи.

Среди арендаторов та же картина.

ПС Попробовал вступить в арендные отношения с "людьми с Востока", но что то перехотелось ещё во время показа квартиры.
Ощущение как будто что то несвежее съел.
У человека не последняя должность в структуре СКМ.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:40

  airmax78 написав:
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.

Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты.
И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него".
Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд.
Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:01

  UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.


Так наш главнокомандуюший уже заявил что в приоретете развитие айти отрасли.
В переводе на человеческий язык это означает что теперь чиновники постараются своими грязными рученками ввести очередные регулируюшие нормы и законы что бы никому сладко не было, кроме самих чиновников естественно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:14

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.

Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты.
И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него".
Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд.
Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.

Не демонизируйте Петю. 44 кандидата и регистрация основных оппонентов - это такая форма зачистки электорального поля? Надо подсказать х@&лу этот способ, а то он просто тупо не допускает Навального к выборам, а мог бы как Петя "зачищать".
С Голосеевым все получилось хуже, чем могло, но все равно - грех жаловаться. В итоге - все очень хорошо сложилось.
PS Что, тоже верите, что Порох победит в первом же туре?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:17

  zzzzzz написав:
  UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/444065/v-pravitelstve-hotyat-likvidirovat-shemu-ispolzovaniya-fopov-vmesto-trudovyh-otnoshenij
После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
Вдруг в Молдову, Грузию или Белорусь... намылятся?
ПС Многие арендаторы айтишники, объясняют своё пребывание в аренде, мобильностью в выборе страны проживания.


Так наш главнокомандуюший уже заявил что в приоретете развитие айти отрасли.
В переводе на человеческий язык это означает что теперь чиновники постараются своими грязными рученками ввести очередные регулируюшие нормы и законы что бы никому сладко не было, кроме самих чиновников естественно.

Думаю, не постараются. Они прекрасно понимают, что IT сектор, работающий на 99% на экспорт и не особо привязанный к месту проживания "производственных мощностей" регулировать невозможно.
airmax78
 
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