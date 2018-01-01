Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Сейчас модно обсуждение ставок букмекерских конторах, думаю, если вы поставите тысяч десять зеленых на победу Петра в первом туре, вы уже в апреле будете заселяться в новую квартиру.
не хватит Президент, выбранный на следующих президентских выборах, после выборов 25/05/2014 Название Да Нет Порошенко, Петр 2.00 1.72 Тимошенко, Юлия 2.70 1.41 Зеленский, Владимир 4.10 1.1
Нет, это не те ставки. Мы говорим о ставке - на победу в первом туре. На данный момент конторы вообще не принимают такие ставки, как на проигрышные для себя. Но думаю, в индивидуальном порядке можно поставить, они это делают по рассмотрению предложения.
airmax78 написав: А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине. Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.
Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты. И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него". Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд. Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.
Як би Ви не голосували Ви ж не хочете щоб було гірше? І Я не хочу. Проголосую за Петю - буде краще. Ви проголосуєте за Гриценка - буде краще. Як би ми не проголосували то буде краще. Тільки чушь про зачистки і іншу лобуду не тре.
Просто прийдіть і проголосуйте за свого кандидата.
А вообще, шансов у Пети сейчас весьма и весьма много. Соцопросы не учитывают админресурс, а на этих выборах он будет задействован на все 200 процентов. Думаю, не только на грани закона прокатимся, но и за гранью прогуляемся, насколько Запад позволит, естественно. По поводу зачистки и лабуды... Рейтинг Садового нещадно давили мусором, Саакашвили выдворили, остальных держат от телеэфира подальше. Грязную борьбу АП ведет не против 44 выдвиженцев, а только против наиболее опасных
Зря смеётесь,местным житлополуфондам пора уйти на покой,хватит мучать и себя и инвестров Пришёл один,придут и другие,это не криворукие болгары,эти вылижут конфетку и зададут пример всем. А когда узнают,что можно лупить 26-ти этажные навигаторы,а не 5-8,максимум 11 этажей,задолбаются интеркалы всякие пыль глотать.
сомик, та Я ж только за! но пока знаю только 1 реальный пример, турки уже "вылизали конхфэтку" на Гетьмана1...
И шо там на Гетьмана - сдали, как Константинов со своей Консолью - керамогранит висит, птицы в утеплителе гнёзда вьют, подключения к коммуникациям не будет НИКОГДА, панорамные окна начали постепенно превращаться в мишени в тире? Да, ещё - собственники инвестдоков - ни разу не собственники, позаботились о них дэвэлоперы...
Та не, там комплекс из 3х домов Мисто мрий кажетсо, давно сдан, подключен, люди живут. Только вот горел уже нипадеццки мин 3 раза по фасадам т.к. турки навесной фасад смонтировали "конхвэтой" а не по технологии...
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