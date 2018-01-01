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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
16
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:22

  airmax78 написав:PS Что, тоже верите, что Порох победит в первом же туре?


Сейчас модно обсуждение ставок букмекерских конторах, думаю, если вы поставите тысяч десять зеленых на победу Петра в первом туре, вы уже в апреле будете заселяться в новую квартиру.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:29

Болгария: жизнь на грани выживания

Швейная отрасль ЕС находится под постоянным давлением со стороны производителей дешевой продукции из Турции и из стран Азии и Африки. Есть ли еще шанс на выживание у предприятий Восточной Европы? Что ждет тысячи сотрудников, работающих на фабриках, которые зачастую расположены в структурно слабых регионах?
Ганс фон дер Брели, Euronews:
https://ru.euronews.com/2019/02/12/bulg ... ile-sector
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... T_iGX_JOX0
Востаннє редагувалось moniks в Суб 16 лют, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:29

  freeze написав:Сейчас модно обсуждение ставок букмекерских конторах, думаю, если вы поставите тысяч десять зеленых на победу Петра в первом туре, вы уже в апреле будете заселяться в новую квартиру.

не хватит
Президент, выбранный на следующих президентских выборах, после выборов 25/05/2014
Название Да Нет
Порошенко, Петр 2.00 1.72
Тимошенко, Юлия 2.70 1.41
Зеленский, Владимир 4.10 1.1
морда
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:32

  морда написав:
  freeze написав:Сейчас модно обсуждение ставок букмекерских конторах, думаю, если вы поставите тысяч десять зеленых на победу Петра в первом туре, вы уже в апреле будете заселяться в новую квартиру.

не хватит
Президент, выбранный на следующих президентских выборах, после выборов 25/05/2014
Название Да Нет
Порошенко, Петр 2.00 1.72
Тимошенко, Юлия 2.70 1.41
Зеленский, Владимир 4.10 1.1


Нет, это не те ставки.
Мы говорим о ставке - на победу в первом туре. На данный момент конторы вообще не принимают такие ставки, как на проигрышные для себя. Но думаю, в индивидуальном порядке можно поставить, они это делают по рассмотрению предложения.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:40

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.
Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.

Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты.
И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него".
Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд.
Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.


Як би Ви не голосували Ви ж не хочете щоб було гірше? І Я не хочу. Проголосую за Петю - буде краще. Ви проголосуєте за Гриценка - буде краще. Як би ми не проголосували то буде краще.
Тільки чушь про зачистки і іншу лобуду не тре.

Просто прийдіть і проголосуйте за свого кандидата.

Менше емоцій і все буде Ок.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:46

  freeze написав:
  airmax78 написав:PS Что, тоже верите, что Порох победит в первом же туре?


Сейчас модно обсуждение ставок букмекерских конторах, думаю, если вы поставите тысяч десять зеленых на победу Петра в первом туре, вы уже в апреле будете заселяться в новую квартиру.

Макс Вам о сферическом идеальном коне в вакууме, а Вы ему нажитые непосильным трудом франклины в трубу отправить предлагаете.
Ну уверовал он, а чувства верующих надо щадить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:51

А вообще, шансов у Пети сейчас весьма и весьма много. Соцопросы не учитывают админресурс, а на этих выборах он будет задействован на все 200 процентов.
Думаю, не только на грани закона прокатимся, но и за гранью прогуляемся, насколько Запад позволит, естественно.
По поводу зачистки и лабуды...
Рейтинг Садового нещадно давили мусором, Саакашвили выдворили, остальных держат от телеэфира подальше.
Грязную борьбу АП ведет не против 44 выдвиженцев, а только против наиболее опасных
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:козырек дома на милославской

Зображення

но самое интересное - в комментариях:

https://www.facebook.com/34544945220353 ... 62?sfns=mo
Зато сразу видно, что дом заселен, все по методике
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:04

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  somilitark написав:

Зря смеётесь,местным житлополуфондам пора уйти на покой,хватит мучать и себя и инвестров :wink:
Пришёл один,придут и другие,это не криворукие болгары,эти вылижут конфетку и зададут пример всем.
А когда узнают,что можно лупить 26-ти этажные навигаторы,а не 5-8,максимум 11 этажей,задолбаются интеркалы всякие пыль глотать.

сомик, та Я ж только за! 8)
но пока знаю только 1 реальный пример, турки уже "вылизали конхфэтку" на Гетьмана1... :shock:

И шо там на Гетьмана - сдали, как Константинов со своей Консолью - керамогранит висит, птицы в утеплителе гнёзда вьют, подключения к коммуникациям не будет НИКОГДА, панорамные окна начали постепенно превращаться в мишени в тире? Да, ещё - собственники инвестдоков - ни разу не собственники, позаботились о них дэвэлоперы... :evil:

Та не, там комплекс из 3х домов Мисто мрий кажетсо, давно сдан, подключен, люди живут. Только вот горел уже нипадеццки мин 3 раза по фасадам т.к. турки навесной фасад смонтировали "конхвэтой" а не по технологии...:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:09

  Faceless написав:
kingkongovets написав:козырек дома на милославской

Зображення

но самое интересное - в комментариях:

https://www.facebook.com/34544945220353 ... 62?sfns=mo
Зато сразу видно, что дом заселен, все по методике

Захар пропал, некому стало собирать окурки под троещинскими фасадами, вот за полгода и поднакопились
antey1969
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