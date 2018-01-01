antey1969 написав:

airmax78 написав:

А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.

Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины. А "игра в закон о военном положении" позволила не только привлечь внимание всего мира к проблеме, но и много чего сделать в плане повышения обороноспособности и в очередной раз показать кто есть ху в Украине.Порох делает максимум возможного. Уж насколько запад благоволил к Саакашвили, но в плане международной поддержки ему не удалось для Грузии сделать и 1000й доли того, что удалось сделать Пороху для Украины.

Максим, Вы по своему обыкновению запаздываете с реакцией. Все, что Петя мог сделать, он сделал в 2014-2015 годах. Дальше у него пошел период снятия сливок на фоне тотальной зачистки электорального поля. Его нужно было менять еще тогда, но майданные решения в тот момент были череваты.И вот, когда Гарант практически докатился до своего конца, и его судорожные финты с ВП это подтверждают, Вы вдруг заявляете "никто, кроме него".Ситуация напоминает историю с Голосеевым - запоздалая реакция два раза подряд.Впрочем, думаю Вас после результатов первого же тура попустит.