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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:35
antey1969 написав:
А вообще, шансов у Пети сейчас весьма и весьма много. Соцопросы не учитывают админресурс, а на этих выборах он будет задействован на все 200 процентов.
Думаю, не только на грани закона прокатимся, но и за гранью прогуляемся, насколько Запад позволит, естественно.
По поводу зачистки и лабуды...
Рейтинг Садового нещадно давили мусором, Саакашвили выдворили, остальных держат от телеэфира подальше.
Грязную борьбу АП ведет не против 44 выдвиженцев, а только против наиболее опасных
Ага, и админ ресурс тоже. Надо же на что-то списывать. В моем окружении 70-80% планируют голосовать за ПП. Забавно, что оставшиеся очень его не любят, т.к. потеряли потоки, на которых сидели при Яныке. Желающих проголосовать за господина Зе, я, слава богу, в своем кругу не наблюдаю.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:45
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:45
UA написав:
Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.
МВФ дает по 3%. даром что ли требования выполняем, пусть и со скрипом? Доходы от ЕСВ выросли на 22% вот недавно, постил ссылку.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 16 лют, 2019 13:53
antey1969
Я думаю, что на фото сам Захар. Ведёт статистику.
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Nikita1000
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:11
Чем отличается Порошенко от Коломойского?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:12
Elensk написав: antey1969 написав:
А вообще, шансов у Пети сейчас весьма и весьма много. Соцопросы не учитывают админресурс, а на этих выборах он будет задействован на все 200 процентов.
Думаю, не только на грани закона прокатимся, но и за гранью прогуляемся, насколько Запад позволит, естественно.
По поводу зачистки и лабуды...
Рейтинг Садового нещадно давили мусором, Саакашвили выдворили, остальных держат от телеэфира подальше.
Грязную борьбу АП ведет не против 44 выдвиженцев, а только против наиболее опасных
Ага, и админ ресурс тоже. Надо же на что-то списывать. В моем окружении 70-80% планируют голосовать за ПП. Забавно, что оставшиеся очень его не любят, т.к. потеряли потоки, на которых сидели при Яныке. Желающих проголосовать за господина Зе, я, слава богу, в своем кругу не наблюдаю.
Жесть, будем надеяться что Папа не пройдет.
ПС. По теме, проходил мимо Воздухофлотского (ЖК введен уже почти год), вся коммерция пустая: либо аренда, либо продажа. Очень странно, там рядом 2 БЦ и суд.
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BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:17
zzzzzz написав:
Чем отличается Порошенко от Коломойского?
Всем. Начнем с того, что Коломойский уже давно не живет в Украине. Для него Украина - это источник бабла, а жить он предпочитает в Женеве. Коломойский на протяжении 27 лет строит свой бизнес на обкрадывании государства и монополизации рынка. Т.е. не приватизация и дальше сам, а влез в госкомпанию и высасывает из нее всю прибыль, пользуясь всеми преференциями госкомпании.
Порох же всегда работал на высококонкурентном рынке.
Про Приват промолчу. Короче: Коломойский - мошенник и барыга, которого заботят только его деньги и собственность. Порошенко - успешный предприниматель и выдающийся политический деятель.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:19
UA написав:
Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.
Будут грузить тех кто тянет по самое не могу
Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:20
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Чем отличается Порошенко от Коломойского?
Всем. Начнем с того, что Коломойский уже давно не живет в Украине. Для него Украина - это источник бабла, а жить он предпочитает в Женеве. Коломойский на протяжении 27 лет строит свой бизнес на обкрадывании государства и монополизации рынка. Т.е. не приватизация и дальше сам, а влез в госкомпанию и высасывает из нее всю прибыль, пользуясь всеми преференциями госкомпании.
Порох же всегда работал на высококонкурентном рынке.
Про Приват промолчу. Короче: Коломойский - мошенник и барыга, которого заботят только его деньги и собственность. Порошенко - успешный предприниматель и выдающийся политический деятель.
Макс сегодня прямо жжет напалмом.
Макс вам рассказать про историю про импорт какао бобов для Рошена ?
Очень такая конкурентная история)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:22
airmax78
нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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