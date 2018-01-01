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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 536537538539540 ... 542>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
16
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:35

  antey1969 написав:А вообще, шансов у Пети сейчас весьма и весьма много. Соцопросы не учитывают админресурс, а на этих выборах он будет задействован на все 200 процентов.
Думаю, не только на грани закона прокатимся, но и за гранью прогуляемся, насколько Запад позволит, естественно.
По поводу зачистки и лабуды...
Рейтинг Садового нещадно давили мусором, Саакашвили выдворили, остальных держат от телеэфира подальше.
Грязную борьбу АП ведет не против 44 выдвиженцев, а только против наиболее опасных


Ага, и админ ресурс тоже. Надо же на что-то списывать. В моем окружении 70-80% планируют голосовать за ПП. Забавно, что оставшиеся очень его не любят, т.к. потеряли потоки, на которых сидели при Яныке. Желающих проголосовать за господина Зе, я, слава богу, в своем кругу не наблюдаю.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:45

раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:45

  UA написав:Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.


МВФ дает по 3%. даром что ли требования выполняем, пусть и со скрипом? Доходы от ЕСВ выросли на 22% вот недавно, постил ссылку.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:53

antey1969Я думаю, что на фото сам Захар. Ведёт статистику. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:11

  kingkongovets написав:раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе

https://www.facebook.com/oleshkomirosla ... 6444641808


Чем отличается Порошенко от Коломойского?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:12

  Elensk написав:
  antey1969 написав:А вообще, шансов у Пети сейчас весьма и весьма много. Соцопросы не учитывают админресурс, а на этих выборах он будет задействован на все 200 процентов.
Думаю, не только на грани закона прокатимся, но и за гранью прогуляемся, насколько Запад позволит, естественно.
По поводу зачистки и лабуды...
Рейтинг Садового нещадно давили мусором, Саакашвили выдворили, остальных держат от телеэфира подальше.
Грязную борьбу АП ведет не против 44 выдвиженцев, а только против наиболее опасных


Ага, и админ ресурс тоже. Надо же на что-то списывать. В моем окружении 70-80% планируют голосовать за ПП. Забавно, что оставшиеся очень его не любят, т.к. потеряли потоки, на которых сидели при Яныке. Желающих проголосовать за господина Зе, я, слава богу, в своем кругу не наблюдаю.

Жесть, будем надеяться что Папа не пройдет.

ПС. По теме, проходил мимо Воздухофлотского (ЖК введен уже почти год), вся коммерция пустая: либо аренда, либо продажа. Очень странно, там рядом 2 БЦ и суд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:17

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе

https://www.facebook.com/oleshkomirosla ... 6444641808


Чем отличается Порошенко от Коломойского?

Всем. Начнем с того, что Коломойский уже давно не живет в Украине. Для него Украина - это источник бабла, а жить он предпочитает в Женеве. Коломойский на протяжении 27 лет строит свой бизнес на обкрадывании государства и монополизации рынка. Т.е. не приватизация и дальше сам, а влез в госкомпанию и высасывает из нее всю прибыль, пользуясь всеми преференциями госкомпании.
Порох же всегда работал на высококонкурентном рынке.
Про Приват промолчу. Короче: Коломойский - мошенник и барыга, которого заботят только его деньги и собственность. Порошенко - успешный предприниматель и выдающийся политический деятель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:19

  UA написав:Внешние долги под 10% годовых и негативная демография не оставляют выбора.
Будут грузить тех кто тянет по самое не могу :mrgreen:

Не будут. После выборов будут привлекаться под 5% годовых максимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:20

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе

https://www.facebook.com/oleshkomirosla ... 6444641808


Чем отличается Порошенко от Коломойского?

Всем. Начнем с того, что Коломойский уже давно не живет в Украине. Для него Украина - это источник бабла, а жить он предпочитает в Женеве. Коломойский на протяжении 27 лет строит свой бизнес на обкрадывании государства и монополизации рынка. Т.е. не приватизация и дальше сам, а влез в госкомпанию и высасывает из нее всю прибыль, пользуясь всеми преференциями госкомпании.
Порох же всегда работал на высококонкурентном рынке.
Про Приват промолчу. Короче: Коломойский - мошенник и барыга, которого заботят только его деньги и собственность. Порошенко - успешный предприниматель и выдающийся политический деятель.


Макс сегодня прямо жжет напалмом.
Макс вам рассказать про историю про импорт какао бобов для Рошена ?
Очень такая конкурентная история)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:22

airmax78

нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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