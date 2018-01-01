Додано: Суб 16 лют, 2019 14:17

zzzzzz написав: kingkongovets написав: раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе



https://www.facebook.com/oleshkomirosla ... 6444641808 раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе



Чем отличается Порошенко от Коломойского? Чем отличается Порошенко от Коломойского?

Всем. Начнем с того, что Коломойский уже давно не живет в Украине. Для него Украина - это источник бабла, а жить он предпочитает в Женеве. Коломойский на протяжении 27 лет строит свой бизнес на обкрадывании государства и монополизации рынка. Т.е. не приватизация и дальше сам, а влез в госкомпанию и высасывает из нее всю прибыль, пользуясь всеми преференциями госкомпании.Порох же всегда работал на высококонкурентном рынке.Про Приват промолчу. Короче: Коломойский - мошенник и барыга, которого заботят только его деньги и собственность. Порошенко - успешный предприниматель и выдающийся политический деятель.