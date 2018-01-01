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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541542543>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
16
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:airmax78

нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?


Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.


я ж тебе уже 100 раз говорил - не пиши мне
дискутировать с дураками опускаясь до их уровня не собираюсь
долярчику вон или васеньке в уши поссы - твоя лига
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лют, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:airmax78

нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?


Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.

Я вам ответил. Весь патриотизм Коломойского испарился в ту секунду, когда его начали выдавливать из государственной Укртранснафты. Все, на этом история "Коломойского патриота, спасшего Украину от развала" мгновенно закончилась и продолжилась история барыги, крадущего у государства.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33

  zzzzzz написав:А фабрика в Липецке когда остановилась ?


Подсказываю. Офшоры, офшоры не забудь. И отпуск на Мальдивах.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:34

  zzzzzz написав:А фабрика в Липецке когда остановилась ?

Про оффшоры забыли. Все понятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:35

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:airmax78

нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?


Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.

Я вам ответил. Весь патриотизм Коломойского испарился в ту секунду, когда его начали выдавливать из государственной Укртранснафты. Все, на этом история "Коломойского патриота, спасшего Украину от развала" мгновенно закончилась и продолжилась история барыги, крадущего у государства.

А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется? :shock: Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:37

  BIGor написав:А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется? :shock: Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.


Смешно :). Жаль я давно не заходила, тут можно от души повеселиться.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:39

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.

Я вам ответил. Весь патриотизм Коломойского испарился в ту секунду, когда его начали выдавливать из государственной Укртранснафты. Все, на этом история "Коломойского патриота, спасшего Украину от развала" мгновенно закончилась и продолжилась история барыги, крадущего у государства.

А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется? :shock: Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.

Не надо пытаться казаться глупее чем вы есть. Коломойский и в Укртранснафте никаких должностей не занимал. Ему это не надо. Повторяю: он в Украине не живет.
Ему клоун на веревочках нужен на посту Президента. Чтобы по телефону ему команды отдавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:42

Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.

Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Евгений, скажите а за этот круглосуточный нон-стоп репост зрады хоть что-то платят? Или это из любви к искусству?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:44

  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.

Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ? :mrgreen:


А в подъездах тоже он?
Я не нервная, я реально угораю. Это капец как смешно.
Elensk
 
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