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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33
zzzzzz написав: kingkongovets написав:airmax78
нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?
Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.
я ж тебе уже 100 раз говорил - не пиши мне
дискутировать с дураками опускаясь до их уровня не собираюсь
долярчику вон или васеньке в уши поссы - твоя лига
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 16 лют, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33
zzzzzz написав: kingkongovets написав:airmax78
нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?
Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.
Я вам ответил. Весь патриотизм Коломойского испарился в ту секунду, когда его начали выдавливать из государственной Укртранснафты. Все, на этом история "Коломойского патриота, спасшего Украину от развала" мгновенно закончилась и продолжилась история барыги, крадущего у государства.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33
zzzzzz написав:
А фабрика в Липецке когда остановилась ?
Подсказываю. Офшоры, офшоры не забудь. И отпуск на Мальдивах.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:34
zzzzzz написав:
А фабрика в Липецке когда остановилась ?
Про оффшоры забыли. Все понятно.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:35
airmax78 написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:airmax78
нафига вы бисер перед свиньями мечете?
вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?
Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.
Я вам ответил. Весь патриотизм Коломойского испарился в ту секунду, когда его начали выдавливать из государственной Укртранснафты. Все, на этом история "Коломойского патриота, спасшего Украину от развала" мгновенно закончилась и продолжилась история барыги, крадущего у государства.
А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется?
Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.
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BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:37
BIGor написав:
А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется?
Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.
Смешно
. Жаль я давно не заходила, тут можно от души повеселиться.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:39
BIGor написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.
Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.
Я хочу услышать в чем между ними разница.
Я вам ответил. Весь патриотизм Коломойского испарился в ту секунду, когда его начали выдавливать из государственной Укртранснафты. Все, на этом история "Коломойского патриота, спасшего Украину от развала" мгновенно закончилась и продолжилась история барыги, крадущего у государства.
А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется?
Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.
Не надо пытаться казаться глупее чем вы есть. Коломойский и в Укртранснафте никаких должностей не занимал. Ему это не надо. Повторяю: он в Украине не живет.
Ему клоун на веревочках нужен на посту Президента. Чтобы по телефону ему команды отдавать.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:42
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:44
Евгений, скажите а за этот круглосуточный нон-стоп репост зрады хоть что-то платят? Или это из любви к искусству?
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:44
zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ?
А в подъездах тоже он?
Я не нервная, я реально угораю. Это капец как смешно.
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Elensk
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