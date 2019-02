Додано: Суб 16 лют, 2019 14:33

zzzzzz написав: kingkongovets написав: airmax78



нафига вы бисер перед свиньями мечете?

вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор? нафига вы бисер перед свиньями мечете?вы шо не видите шо там ответы никого не интересуют и в запасе еще целая стопка заготовок для очередных набросов говна на вентилятор?



Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.

Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.

Я хочу услышать в чем между ними разница. Жаль что вы ушли от ответа на мой вопоос.Прошу заметить я не ставил кого то в более выгодную позицию.Я хочу услышать в чем между ними разница.



я ж тебе уже 100 раз говорил - не пиши мне

дискутировать с дураками опускаясь до их уровня не собираюсь

долярчику вон или васеньке в уши поссы - твоя лига я ж тебе уже 100 раз говорил - не пиши мнедискутировать с дураками опускаясь до их уровня не собираюсьдолярчику вон или васеньке в уши поссы - твоя лига

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лют, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.