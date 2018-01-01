Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:46
zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
freeze
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:47
airmax78 написав:
Не надо пытаться казаться глупее чем вы есть. Коломойский и в Укртранснафте никаких должностей не занимал. Ему это не надо. Повторяю: он в Украине не живет.
Ему клоун на веревочках нужен на посту Президента. Чтобы по телефону ему команды отдавать.
А, теперь понял, Вы владеете инсайдом и теперь делитесь с нами.
BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:47
airmax78 написав:
Евгений, скажите а за этот круглосуточный нон-стоп репост зрады хоть что-то платят? Или это из любви к искусству?
я еще в 2011 когда ни вас, ни ККЦ не было на форуме критиковал ПР. Может это просто упоминание фактов, от которых некоторых колбасить начинает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:48
airmax78 написав:
Евгений, скажите а за этот круглосуточный нон-стоп репост зрады хоть что-то платят? Или это из любви к искусству?
Я думал Вам доплачивают за каждый хвалебный пост. Ели что напишите в личку, очень нужны деньги.
BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:48
freeze написав: zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.
Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:48
freeze написав: zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
Главное какая сильная база аргументов
Жаль тут за маты банят, а то ого-го мне бы рассказали )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49
Elensk написав: BIGor написав:
А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется?
Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.
Смешно
. Жаль я давно не заходила, тут можно от души повеселиться.
Лечится просмотром:
https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e ... RaP2XTupwg
Не благодарите.
BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:50
Elensk написав: freeze написав: zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.
А ваш мер вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:53
zzzzzz написав:
А ваш мер сепар вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?
Для них главное "It's not personal. It's strictly business". Они хоть черта выберут, только что бы потоки сохранились.
BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:54
Да нет уж, поблагодарю.
У меня же мозгов нет. Я не умею взвешивать за и против, критически мыслить и иногда жертвовать меньшим ради бОльшего. И вообще я выросла в стране розовых пони и верю в идеальным мир равенства и справедливости. Ой, это вроде уже было, лет 100 назад.
Elensk
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