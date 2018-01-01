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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542543>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
16
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:46

  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.


Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:47

  airmax78 написав:Не надо пытаться казаться глупее чем вы есть. Коломойский и в Укртранснафте никаких должностей не занимал. Ему это не надо. Повторяю: он в Украине не живет.
Ему клоун на веревочках нужен на посту Президента. Чтобы по телефону ему команды отдавать.

А, теперь понял, Вы владеете инсайдом и теперь делитесь с нами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:47

  airmax78 написав:Евгений, скажите а за этот круглосуточный нон-стоп репост зрады хоть что-то платят? Или это из любви к искусству?


я еще в 2011 когда ни вас, ни ККЦ не было на форуме критиковал ПР. Может это просто упоминание фактов, от которых некоторых колбасить начинает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:48

  airmax78 написав:Евгений, скажите а за этот круглосуточный нон-стоп репост зрады хоть что-то платят? Или это из любви к искусству?

Я думал Вам доплачивают за каждый хвалебный пост. Ели что напишите в личку, очень нужны деньги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:48

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.


Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.


Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:48

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.


Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.


Главное какая сильная база аргументов :mrgreen:
Жаль тут за маты банят, а то ого-го мне бы рассказали )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:49

  Elensk написав:
  BIGor написав:А Коломойский теперь уже на выборы президента Украины балотируется? :shock: Вот это новость. Подтвердите пруфами пожалуйста.


Смешно :). Жаль я давно не заходила, тут можно от души повеселиться.

Лечится просмотром:
https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e ... RaP2XTupwg
Не благодарите. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:50

  Elensk написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.


Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.


Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.


А ваш мер вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:53

  zzzzzz написав:А ваш мер сепар вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?

Для них главное "It's not personal. It's strictly business". Они хоть черта выберут, только что бы потоки сохранились.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Лечится просмотром:
https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e ... RaP2XTupwg
Не благодарите. :D


Да нет уж, поблагодарю.
У меня же мозгов нет. Я не умею взвешивать за и против, критически мыслить и иногда жертвовать меньшим ради бОльшего. И вообще я выросла в стране розовых пони и верю в идеальным мир равенства и справедливости. Ой, это вроде уже было, лет 100 назад.
Elensk
 
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