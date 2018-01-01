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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
11
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
11%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
30
7.Затраты на ремонт слишком велики.
10%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
17%
16
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:55

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.


Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.

Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.
Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."
Я не знаю чем еще это объяснить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:56

  zzzzzz написав:А ваш мер вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?


Смущает. Но и его время придет, если вектор движения страны не изменится.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:57

  Elensk написав:Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.


Я понимаю вашу позицию, это вполне естественно - не желание терять то, что есть.

А кто из кандидатов предлагает Одесскую народную республику ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:59

  airmax78 написав:Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.
Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."
Я не знаю чем еще это объяснить.


Рабская психология совка будет преследовать нас еще не одно десятилетие. К сожалению.
Придет хороший барин и всех поганцев выпорет на конюшне.
Востаннє редагувалось Elensk в Суб 16 лют, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:59

  kingkongovets написав:раз пошел такой оффтоп - портников об электорате зе

https://www.facebook.com/oleshkomirosla ... 6444641808


Гигант мысли ! ...и тут Остапа понесло
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:59

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:А ваш мер вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?


Смущает. Но и его время придет, если вектор движения страны не изменится.


Вот тут вы ошибаетесь, Порошенко ради поддержки отдал на откуп регионы местным князькам,которые слились воедино с правоохранителями. В какой стране такая же ситуация, догадаетесь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:01

  freeze написав:
  Elensk написав:Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.


Я понимаю вашу позицию, это вполне естественно - не желание терять то, что есть.

А кто из кандидатов предлагает Одесскую народную республику ?

Юрий Бойко с Евгением Мураевым.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет бездельники. Что вы тут без меня?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:04

Є вихід почати припиняти цю олігархократію...голосувати за Гриценка.
І обєднатися навколо Гриценка всім здоровим силам на виборах в Раду.
Всі обіцяли відкриті списки на вибори Ради. Зробили, ні.
Нехай ідуть іншим займаються.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:05

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.
Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."
Я не знаю чем еще это объяснить.


Рабская психология совка будет преследовать нас еще не одно десятилетие. К сожалению.
Придет хороший барин и всех поганцев выпорет на конюшне.

Если наемный менеджер не справляется с возложенными обязанностями, что с ним делают? Правильно, увольняют и нанимают другого.
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