Додано: Суб 16 лют, 2019 14:55

freeze написав: zzzzzz написав: Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает. Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.



Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда. Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.

Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."Я не знаю чем еще это объяснить.