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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:55
freeze написав: zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.
Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."
Я не знаю чем еще это объяснить.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:56
zzzzzz написав:
А ваш мер вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?
Смущает. Но и его время придет, если вектор движения страны не изменится.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:57
Elensk написав:
Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.
Я понимаю вашу позицию, это вполне естественно - не желание терять то, что есть.
А кто из кандидатов предлагает Одесскую народную республику ?
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freeze
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:59
airmax78 написав:
Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.
Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."
Я не знаю чем еще это объяснить.
Рабская психология совка будет преследовать нас еще не одно десятилетие. К сожалению.
Придет хороший барин и всех поганцев выпорет на конюшне.
Востаннє редагувалось Elensk
в Суб 16 лют, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:59
Гигант мысли ! ...и тут Остапа понесло
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:59
Elensk написав: zzzzzz написав:
А ваш мер вас не смущает , строительный беспредел вас не тревожит ?
Смущает. Но и его время придет, если вектор движения страны не изменится.
Вот тут вы ошибаетесь, Порошенко ради поддержки отдал на откуп регионы местным князькам,которые слились воедино с правоохранителями. В какой стране такая же ситуация, догадаетесь ?
Живите своим умом!
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:01
freeze написав: Elensk написав:
Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.
Я понимаю вашу позицию, это вполне естественно - не желание терять то, что есть.
А кто из кандидатов предлагает Одесскую народную республику ?
Юрий Бойко с Евгением Мураевым.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:03
Привет бездельники. Что вы тут без меня?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:04
Є вихід почати припиняти цю олігархократію...голосувати за Гриценка.
І обєднатися навколо Гриценка всім здоровим силам на виборах в Раду.
Всі обіцяли відкриті списки на вибори Ради. Зробили, ні.
Нехай ідуть іншим займаються.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:05
Elensk написав: airmax78 написав:
Меня удивляет спокойствие части интеллигенции, которая вообще никакой угрозы не видит в приходе к власти ставленника Коломойского. Более того, они руководствуясь презумпцией невиновности даже допускают, что Зеленский, пока обратное не доказано, является самостоятельной фигурой. И, даже если есть какая-то связь с Коломойским, то став президентом, он с большой вероятностью станет самостоятельным. И что хуже точно не будет. При чем я это слышу от людей хорошо информированных, очень неглупых.
Это какой-то гражданский инфантилизм. Результат абстрагирования себя, своих действий и своей судьбы от того, что происходит в стране. Типа, "и это пройдет. Все будет хорошо."
Я не знаю чем еще это объяснить.
Рабская психология совка будет преследовать нас еще не одно десятилетие. К сожалению.
Придет хороший барин и всех поганцев выпорет на конюшне.
Если наемный менеджер не справляется с возложенными обязанностями, что с ним делают? Правильно, увольняют и нанимают другого.
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