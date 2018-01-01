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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 535536537538

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 97
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
12%
12
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Привет бездельники. Что вы тут без меня?

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привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:35

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Привет бездельники. Что вы тут без меня?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk


привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?

вышла новая рав4 обидно блин :(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Привет бездельники. Что вы тут без меня?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk


привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?

вышла новая рав4 обидно блин :(

Думал у тебя последняя. Вот уж лоханулся, чё не проверил?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:47

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:
привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?

вышла новая рав4 обидно блин :(

Думал у тебя последняя. Вот уж лоханулся, чё не проверил?

я в сентябре брал, лошара блин :(
Оранжевый-хит сезона
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  #<1 ... 535536537538
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