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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:31
Оранжевый-хит сезона написав:
Привет бездельники. Что вы тут без меня?
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привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:35
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Привет бездельники. Что вы тут без меня?
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привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?
вышла новая рав4 обидно блин
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:45
Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Привет бездельники. Что вы тут без меня?
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привет эксперт. че там, подорожали кредитные тайоты, выгодно вложился?
вышла новая рав4 обидно блин
Думал у тебя последняя. Вот уж лоханулся, чё не проверил?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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