Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
С учетом того, как быстро все в мире информатизируется, думаю, есть смысл закладывать подобные знания младшему поколению с юного возраста. Между прочим, в Киеве в прошлом году создана и набирает учеников Школа программирования для детей https://itschool.kiev.ua/
UA написав:После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
С учетом того, как быстро все в мире информатизируется, думаю, есть смысл закладывать подобные знания младшему поколению с юного возраста. Между прочим, в Киеве в прошлом году создана и набирает учеников Школа программирования для детей https://itschool.kiev.ua/
Программирование дано 1% людей. Вряд ли детям такое будет интересно.
BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.