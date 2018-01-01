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Додано: Суб 16 лют, 2019 19:10
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:13
Кодер в программировании это примерно как укладчик печенек в коробку на конвеере фабрики
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15
Кстати для хруща норм, кондеров/тарелок на фасаде не видно, еще бы балконы привели к единообразию...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 16 лют, 2019 19:28
Прохожий, там с другой стороны дома тоже видимо пытались, но не все смогли договориться. 2 и 3 этажи утеплены и покрашены в такой же цвет. Если бы утеплился весь дом, выглядело бы очень неплохо (балконы, конечно, несколько портят впечатление).
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