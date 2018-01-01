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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 536537538539

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:10

  Natt написав:BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.

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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:13

  Natt написав:BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.

Кодер в программировании это примерно как укладчик печенек в коробку на конвеере фабрики :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15

  airmax78 написав:
  Natt написав:Писали тут недавно об утеплении. Вот случай, когда часть соседей смогла договориться. Святошинский район.
Зображення

Хреново сделали. Большая часть потраченных денег - на ветер.

Кстати для хруща норм, кондеров/тарелок на фасаде не видно, еще бы балконы привели к единообразию...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:28

Прохожий, там с другой стороны дома тоже видимо пытались, но не все смогли договориться. 2 и 3 этажи утеплены и покрашены в такой же цвет. Если бы утеплился весь дом, выглядело бы очень неплохо (балконы, конечно, несколько портят впечатление).
Natt
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