Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.
Natt написав:BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.
Кодер в программировании это примерно как укладчик печенек в коробку на конвеере фабрики
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Прохожий, там с другой стороны дома тоже видимо пытались, но не все смогли договориться. 2 и 3 этажи утеплены и покрашены в такой же цвет. Если бы утеплился весь дом, выглядело бы очень неплохо (балконы, конечно, несколько портят впечатление).
UA написав:После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.
С учетом того, как быстро все в мире информатизируется, думаю, есть смысл закладывать подобные знания младшему поколению с юного возраста. Между прочим, в Киеве в прошлом году создана и набирает учеников Школа программирования для детей https://itschool.kiev.ua/
Программирование дано 1% людей. Вряд ли детям такое будет интересно.
на самом деле не 1% а де-то 5%, плюс еще 5% могут себя заставит не особо напрягаясь, а 10% - для Украины это порядка 1 миллиона человек от трудоспособной части.
Type1 написав:Рыба-сом В каждом из нас сидит вильночувачок. Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет. Тут с ним проще бороться. Но когда это влияет на карман, он куда активнее. Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги. Мне не нравится. Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах. 99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
Хорошо сказали. Я сейчас в вами вышеназванной стране, так неодкратно видел, как местные вильнолюди переходили дорогу в неположенном месте, до светофора было метров 100. Сегодня какой-то матч, так местные вильнолюди пиво пили во всех поездах по пути на стадион. Не уверен, что у нас такое возможно в таких масштабах.
Так что наши вильнолюди абсолютно в рамках, просто нужно в стойло поставить, НО... нужно не забывать, что закон один для всех, а не типа, у меня тут кум, так порешаем)))