RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 537538539540>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:10

  Natt написав:BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.

Вы прикалываетесь?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 19.09.10
Подякував: 437 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:13

  Natt написав:BIGor, зависит от программы обучения и от того, в какой форме подавать. Почитайте о Scratch - это язык программирования, созданный специально для обучения детей коду. Он как раз и решает озвученную Вами проблему.

Кодер в программировании это примерно как укладчик печенек в коробку на конвеере фабрики :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10273
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:15

  airmax78 написав:
  Natt написав:Писали тут недавно об утеплении. Вот случай, когда часть соседей смогла договориться. Святошинский район.
Зображення

Хреново сделали. Большая часть потраченных денег - на ветер.

Кстати для хруща норм, кондеров/тарелок на фасаде не видно, еще бы балконы привели к единообразию...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10273
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:28

Прохожий, там с другой стороны дома тоже видимо пытались, но не все смогли договориться. 2 и 3 этажи утеплены и покрашены в такой же цвет. Если бы утеплился весь дом, выглядело бы очень неплохо (балконы, конечно, несколько портят впечатление).
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 09.08.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:04

  BIGor написав:
  Natt написав:
  UA написав:После денег от коррупции и спекулянтов, айтишники это самая крупная группа покупателей на КРЖН. В аренде одни из самых платежеспособных.

С учетом того, как быстро все в мире информатизируется, думаю, есть смысл закладывать подобные знания младшему поколению с юного возраста. Между прочим, в Киеве в прошлом году создана и набирает учеников Школа программирования для детей https://itschool.kiev.ua/

Программирование дано 1% людей. Вряд ли детям такое будет интересно.


на самом деле не 1% а де-то 5%, плюс еще 5% могут себя заставит не особо напрягаясь, а 10% - для Украины это порядка 1 миллиона человек от трудоспособной части.
Alex6
 
Повідомлень: 505
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:20

  Type1 написав:Рыба-сом
В каждом из нас сидит вильночувачок.
Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.
Тут с ним проще бороться.
Но когда это влияет на карман, он куда активнее.
Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.
Мне не нравится.
Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.
99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.


Хорошо сказали. Я сейчас в вами вышеназванной стране, так неодкратно видел, как местные вильнолюди переходили дорогу в неположенном месте, до светофора было метров 100.
Сегодня какой-то матч, так местные вильнолюди пиво пили во всех поездах по пути на стадион. Не уверен, что у нас такое возможно в таких масштабах.

Так что наши вильнолюди абсолютно в рамках, просто нужно в стойло поставить, НО... нужно не забывать, что закон один для всех, а не типа, у меня тут кум, так порешаем)))
change_pm
 
Повідомлень: 330
З нами з: 03.02.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:45

  Alex6 написав:
  BIGor написав:
  Natt написав:С учетом того, как быстро все в мире информатизируется, думаю, есть смысл закладывать подобные знания младшему поколению с юного возраста. Между прочим, в Киеве в прошлом году создана и набирает учеников Школа программирования для детей https://itschool.kiev.ua/

Программирование дано 1% людей. Вряд ли детям такое будет интересно.


на самом деле не 1% а де-то 5%, плюс еще 5% могут себя заставит не особо напрягаясь, а 10% - для Украины это порядка 1 миллиона человек от трудоспособной части.

Не утрируйте. Вы берете 10% от всей массы трудоспособного населения. По Вашему в 50 переквалифицироваться в ай-ти в самый раз?
Кодинг и в 35 дается единицам.
Попробуйте научиться играть в шахматы в зрелом возрасте на уровне первого разряда - поймете, о чем я. А современный кодер должен еще и быстро кодить, понаблюдайте как-нибудь за их работой с клавиатурой. То есть Вам нужно на уровне 1 разряда не просто играть, а еще и играть в блиц. Попробуйте, а потом вместе посмеемся
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7686
З нами з: 30.11.11
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:46

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31107
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3069 раз.
Подякували: 5302 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:51

Что-бы не быть законченным зрадофилом вот фотка. Озеро Радунка на ул.Радужной облагородили, установили освещение , плиточку выложили, красиво получилось.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31107
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3069 раз.
Подякували: 5302 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/15/sk ... k-radunka/

Радунка.
hume
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 27.12.12
Подякував: 450 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 537538539540>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1313, 1314, 1315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13145 2249953
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 20:57
Natt
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 7914
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.