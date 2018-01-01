Додано: Нед 17 лют, 2019 00:20

Type1 написав: Рыба-сом

В каждом из нас сидит вильночувачок.

Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.

Тут с ним проще бороться.

Но когда это влияет на карман, он куда активнее.

Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.

Мне не нравится.

Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.

99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии. Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет.Тут с ним проще бороться.Но когда это влияет на карман, он куда активнее.Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги.Мне не нравится.Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах.99% идут на компромисс с совестью/принципами...

Хорошо сказали. Я сейчас в вами вышеназванной стране, так неодкратно видел, как местные вильнолюди переходили дорогу в неположенном месте, до светофора было метров 100.Сегодня какой-то матч, так местные вильнолюди пиво пили во всех поездах по пути на стадион. Не уверен, что у нас такое возможно в таких масштабах.Так что наши вильнолюди абсолютно в рамках, просто нужно в стойло поставить, НО... нужно не забывать, что закон один для всех, а не типа, у меня тут кум, так порешаем)))