Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вид из окна — перспективный Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.
Вид из окна — перспективный Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.
Вид из окна — перспективный Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.
вид из окна - одна из составляющих правильного локейшена
Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав: Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт
и все вместе это называется "маркетинг")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Жека79 написав: Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт
и все вместе это называется "маркетинг")
У меня сейчас знакомый продаёт квартиру. Очень неплохую квартиру, с очень хорошим ремонтом. Когда он Ее покупал- он решил что сэкономит на тот момент вроде 15 куе и ничего страшного что напротив дом( ему тогда так казалось). И он, почему то решил что так должны считать все. В итоге вбухал в ремонт под 100 куе, сейчас решил продать и прозрел. Говорит все кто приходят -подходят к окну и сразу уходят. При том что квартира всем нравится. И все, в результате копеечной экономии вначале сейчас теряет гораздо больше. Ребята, в квартирах стоимостью от 100 куе и выше-- вид из окна обязателен.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:У меня сейчас знакомый продаёт квартиру. Очень неплохую квартиру, с очень хорошим ремонтом. Когда он Ее покупал- он решил что сэкономит на тот момент вроде 15 куе и ничего страшного что напротив дом( ему тогда так казалось). И он, почему то решил что так должны считать все. В итоге вбухал в ремонт под 100 куе, сейчас решил продать и прозрел. Говорит все кто приходят -подходят к окну и сразу уходят. При том что квартира всем нравится. И все, в результате копеечной экономии вначале сейчас теряет гораздо больше. Ребята, в квартирах стоимостью от 100 куе и выше-- вид из окна обязателен.
но сработало же) мопы и фасады рулят надо же как то неликвид парить повторюсь - на серебряной миле не менее 80% квартир с видом в стену
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность
но его ж шото изначально побудило купить квартиру в этом доме? есть такая поговорка "я живу в высотном доме, но в подвальном этаже" - это вот как раз о таких людях, главное для них шо сам дом "высотный", если понимаете о чем я)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.