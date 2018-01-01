Додано: Нед 17 лют, 2019 11:42

kingkongovets написав: Жека79 написав:

Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт



и все вместе это называется "маркетинг") и все вместе это называется "маркетинг")

У меня сейчас знакомый продаёт квартиру. Очень неплохую квартиру, с очень хорошим ремонтом. Когда он Ее покупал- он решил что сэкономит на тот момент вроде 15 куе и ничего страшного что напротив дом( ему тогда так казалось). И он, почему то решил что так должны считать все. В итоге вбухал в ремонт под 100 куе, сейчас решил продать и прозрел. Говорит все кто приходят -подходят к окну и сразу уходят. При том что квартира всем нравится. И все, в результате копеечной экономии вначале сейчас теряет гораздо больше.Ребята, в квартирах стоимостью от 100 куе и выше-- вид из окна обязателен.