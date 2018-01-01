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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 537538539540

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодняшнее утро

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:15

Вид из окна — перспективный
Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.

https://www.houzz.ru/magazine/kak-pravi ... terId=9889
hume
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:20

  hume написав:
Вид из окна — перспективный
Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.

https://www.houzz.ru/magazine/kak-pravi ... terId=9889



вид из окна - одна из составляющих правильного локейшена
но говорят шо мопы и фасады все компенсируют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:30

  kingkongovets написав:
  hume написав:
Вид из окна — перспективный
Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.

https://www.houzz.ru/magazine/kak-pravi ... terId=9889



вид из окна - одна из составляющих правильного локейшена


Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:32

  Жека79 написав:
Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт


и все вместе это называется "маркетинг")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:42

  kingkongovets написав:
  Жека79 написав:
Я всегда об этом говорил. На сейчас в одном комплексе ценник на видовые и невидовые достигает разницы в 30%, при том что у невидовых ЛУЧШЕ планировка, и они есть в наличии, а видовые дороже, раскуплены давно и никто их не продаёт


и все вместе это называется "маркетинг")



У меня сейчас знакомый продаёт квартиру. Очень неплохую квартиру, с очень хорошим ремонтом. Когда он Ее покупал- он решил что сэкономит на тот момент вроде 15 куе и ничего страшного что напротив дом( ему тогда так казалось). И он, почему то решил что так должны считать все. В итоге вбухал в ремонт под 100 куе, сейчас решил продать и прозрел. Говорит все кто приходят -подходят к окну и сразу уходят. При том что квартира всем нравится. И все, в результате копеечной экономии вначале сейчас теряет гораздо больше.
Ребята, в квартирах стоимостью от 100 куе и выше-- вид из окна обязателен.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:43

  Жека79 написав:У меня сейчас знакомый продаёт квартиру. Очень неплохую квартиру, с очень хорошим ремонтом. Когда он Ее покупал- он решил что сэкономит на тот момент вроде 15 куе и ничего страшного что напротив дом( ему тогда так казалось). И он, почему то решил что так должны считать все. В итоге вбухал в ремонт под 100 куе, сейчас решил продать и прозрел. Говорит все кто приходят -подходят к окну и сразу уходят. При том что квартира всем нравится. И все, в результате копеечной экономии вначале сейчас теряет гораздо больше.
Ребята, в квартирах стоимостью от 100 куе и выше-- вид из окна обязателен.


но сработало же)
мопы и фасады рулят :mrgreen:
надо же как то неликвид парить
повторюсь - на серебряной миле не менее 80% квартир с видом в стену
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:50

kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:52

  Жека79 написав:kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность


но его ж шото изначально побудило купить квартиру в этом доме?
есть такая поговорка "я живу в высотном доме, но в подвальном этаже" - это вот как раз о таких людях, главное для них шо сам дом "высотный", если понимаете о чем я)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 537538539540
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