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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 539540541542543>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:12

  hume написав:Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги


мопы и фасады)
фк2 еще полбеды, а вот тт, бф и метрополь к примеру - шо кроме атмосферы "элитного жилья с шикарными мопами" может подвигнуть на покупку там квартиры с видом в соседское окно?
маркетологи свой хлеб едят не зря, их задача формировать у потребителей новые потребности, вот придумали шо без мопов жизни нет - и имеем то шо имеем)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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вынос мусора из модного мопа
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:16

если покупателю нужна трешка на семью, например, то между двушкой с хорошим видом, и трешкой с видом в трусы, при равной цене в одном доме, он скорее выберет трешку. потому что лучше сидеть в своей комнате с видом в трусы, чем всем вместе в одной с видом друг на друга
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:16

  kingkongovets написав:
  hume написав:Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги


мопы и фасады)

Как приятный бонус.

Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:20

  trololo написав:если покупателю нужна трешка на семью, например, то между двушкой с хорошим видом, и трешкой с видом в трусы, при равной цене в одном доме, он скорее выберет трешку. потому что лучше сидеть в своей комнате с видом в трусы, чем всем вместе в одной с видом друг на друга


это в эконом сегменте, про мордоры никто не говорит - там не до мопов и видов, там главный фактор - цена
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:39

  kingkongovets написав:
  trololo написав:если покупателю нужна трешка на семью, например, то между двушкой с хорошим видом, и трешкой с видом в трусы, при равной цене в одном доме, он скорее выберет трешку. потому что лучше сидеть в своей комнате с видом в трусы, чем всем вместе в одной с видом друг на друга


это в эконом сегменте, про мордоры никто не говорит - там не до мопов и видов, там главный фактор - цена


а что, в элитке площадь не важна? по моему, даже больше важна, потому что цена за метр дороже.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:41

  hume написав:Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар


товарищи, не делаейте типичную ошибку - рынок не подчиняется лично вашим вкусам, а немного сложнее. раз джек с видом в трусы распродали и не по бросовой цене - значит вид не определяющий фактор. все в цене
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:43

  trololo написав:
  hume написав:Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар


товарищи, не делаейте типичную ошибку - рынок не подчиняется лично вашим вкусам, а немного сложнее. раз джек с видом в трусы распродали и не по бросовой цене - значит вид не определяющий фактор. все в цене


жека ж тока шо рассказал дальнейшую историю такой покупки)
при чем тут наши вкусы? опыт и еще раз опыт
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Зображення
А чо нормально. Причём в любом ракурсе - то ли это вид снизу вверх, то ли сверху вниз :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:45

  trololo написав:а что, в элитке площадь не важна? по моему, даже больше важна, потому что цена за метр дороже.


я вам щас один неожиданный весчь скажу)
факторы "общая площадь " и "цена метра" вообще далеко не везде упоминаются и принимаются в расчет
я говорю о цивилизованных странах
локейшен, количество спален - вот шо важно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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