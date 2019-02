Додано: Нед 17 лют, 2019 12:12

hume написав: Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги



мопы и фасады)

фк2 еще полбеды, а вот тт, бф и метрополь к примеру - шо кроме атмосферы "элитного жилья с шикарными мопами" может подвигнуть на покупку там квартиры с видом в соседское окно?

маркетологи свой хлеб едят не зря, их задача формировать у потребителей новые потребности, вот придумали шо без мопов жизни нет - и имеем то шо имеем) мопы и фасады)фк2 еще полбеды, а вот тт, бф и метрополь к примеру - шо кроме атмосферы "элитного жилья с шикарными мопами" может подвигнуть на покупку там квартиры с видом в соседское окно?маркетологи свой хлеб едят не зря, их задача формировать у потребителей новые потребности, вот придумали шо без мопов жизни нет - и имеем то шо имеем)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.