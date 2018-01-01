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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:12
hume написав:
Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги
мопы и фасады)
фк2 еще полбеды, а вот тт, бф и метрополь к примеру - шо кроме атмосферы "элитного жилья с шикарными мопами" может подвигнуть на покупку там квартиры с видом в соседское окно?
маркетологи свой хлеб едят не зря, их задача формировать у потребителей новые потребности, вот придумали шо без мопов жизни нет - и имеем то шо имеем)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лют, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:15
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морда
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:16
если покупателю нужна трешка на семью, например, то между двушкой с хорошим видом, и трешкой с видом в трусы, при равной цене в одном доме, он скорее выберет трешку. потому что лучше сидеть в своей комнате с видом в трусы, чем всем вместе в одной с видом друг на друга
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:16
kingkongovets написав: hume написав:
Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги
мопы и фасады)
Как приятный бонус.
Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар
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hume
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:20
trololo написав:
если покупателю нужна трешка на семью, например, то между двушкой с хорошим видом, и трешкой с видом в трусы, при равной цене в одном доме, он скорее выберет трешку. потому что лучше сидеть в своей комнате с видом в трусы, чем всем вместе в одной с видом друг на друга
это в эконом сегменте, про мордоры никто не говорит - там не до мопов и видов, там главный фактор - цена
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:39
kingkongovets написав: trololo написав:
если покупателю нужна трешка на семью, например, то между двушкой с хорошим видом, и трешкой с видом в трусы, при равной цене в одном доме, он скорее выберет трешку. потому что лучше сидеть в своей комнате с видом в трусы, чем всем вместе в одной с видом друг на друга
это в эконом сегменте, про мордоры никто не говорит - там не до мопов и видов, там главный фактор - цена
а что, в элитке площадь не важна? по моему, даже больше важна, потому что цена за метр дороже.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:41
hume написав:
Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар
товарищи, не делаейте типичную ошибку - рынок не подчиняется лично вашим вкусам, а немного сложнее. раз джек с видом в трусы распродали и не по бросовой цене - значит вид не определяющий фактор. все в цене
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:43
trololo написав: hume написав:
Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар
товарищи, не делаейте типичную ошибку - рынок не подчиняется лично вашим вкусам, а немного сложнее. раз джек с видом в трусы распродали и не по бросовой цене - значит вид не определяющий фактор. все в цене
жека ж тока шо рассказал дальнейшую историю такой покупки)
при чем тут наши вкусы? опыт и еще раз опыт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:45
trololo написав:
а что, в элитке площадь не важна? по моему, даже больше важна, потому что цена за метр дороже.
я вам щас один неожиданный весчь скажу)
факторы "общая площадь " и "цена метра" вообще далеко не везде упоминаются и принимаются в расчет
я говорю о цивилизованных странах
локейшен, количество спален - вот шо важно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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