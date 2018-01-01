Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги
мопы и фасады)
Как приятный бонус.
Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар
Точно распродали? 2 недели назад еще рекламировали: А еще месяц назад предлагали 10% скидку на готовые квартиры.
trololo написав:а что, в элитке площадь не важна? по моему, даже больше важна, потому что цена за метр дороже.
я вам щас один неожиданный весчь скажу) факторы "общая площадь " и "цена метра" вообще далеко не везде упоминаются и принимаются в расчет я говорю о цивилизованных странах локейшен, количество спален - вот шо важно
да все важно по своему. есть набор факторов, есть разные сегменты покупателей (и недвиги), для которых один и тот же фактор может идти с разной степенью влияния.
Вид из окна — перспективный Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.
kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти доказано эйрмаксом)
вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.
в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.
Первый написав:Шо???? Когда это стал важен вид из Вид из окна????
Прекращайте. Только царский дом /сталинка с видом в соседние трусы имеют право на жизнь!!!:-) ибо локейшн!!!
Зы. А чем плохое расположение метрополии?
манипуляции и передергивание - залог успешных продаж и дискуссий с людьми, соответствующих по уровню развития менеджерам оп) никто не говорил шо не важен вид, как никто не говорил про неудачную локацию метрополии речь все о том же - о том шо фишки типа модных мопов придуманы маркетологами шоп содрать экстра мани с покупанов и аргумент для продажи неликвида без видов и на низких этажах
зы: кстати еще - вид из царского дома, сталинки или даже хруща и бпса может быть многократно круче чем вид из высокого этажа пафосного дома с мопами и вид на уютную улочку гораздо позитивнее чем например вид на крыши или пустыри растите над собой, первый, шото вы стали прилично пробуксовывать со своими штампами, они давно уже ничего кроме ироничной улыбки не вызывают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти доказано эйрмаксом)
вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.
в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.
1)у эйра в голосухе был реально мусорный тяп-ляповый ремонт из говна и палок 2)по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти доказано эйрмаксом)
вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.
в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.
Непросто сохранить баланс между уровнем дома и уровнем ремонта + некоторым (на самом деле многим) людям просто противопоказано заниматься ремонтами (нет вкуса, нет желания во все вникать и разбираться и при этом нет денег/не повезло найти хорошего прораба/строительную фирму, и т.п.). P.S. Очень жалею, что Реус так и не выложил фотки своего ремонта - было бы очень интересно увидеть, что в ФК могли купить по, как я понял, овер 2500 (если не больше) за метр.
kingkongovets написав:речь все о том же - о том шо фишки типа модных мопов придуманы маркетологами шоп содрать экстра мани с покупанов и аргумент для продажи неликвида без видов и на низких этажах
зы: кстати еще - вид из царского дома, сталинки или даже хруща и бпса может быть многократно круче чем вид из высокого этажа пафосного дома с мопами и вид на уютную улочку гораздо позитивнее чем например вид на крыши или пустыри растите над собой, первый, шото вы стали прилично пробуксовывать со своими штампами, они давно уже ничего кроме ироничной улыбки не вызывают)