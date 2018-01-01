RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:48

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Вид и локейшен это два самых серьёзных фактора в ценообразовании. Как распродаётся 70% квартир с видом соседних трусов в комплексах типа фк2 для меня загадка. Тем более, что люди отлистывают серьёзные деньги


мопы и фасады)

Как приятный бонус.

Джек как то распродали, мопы и фасады сыграли не последнюю роль, хотя 50% квартир можно только принять в дар

Точно распродали? 2 недели назад еще рекламировали:
Зображення
А еще месяц назад предлагали 10% скидку на готовые квартиры.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 19.09.10
Подякував: 438 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:52

  kingkongovets написав:жека ж тока шо рассказал дальнейшую историю такой покупки)
при чем тут наши вкусы? опыт и еще раз опыт


проблема я так понял, что он в ремонт 100к всадил :) был бы бюджетный ремонт, смог бы продавать дешевле и продать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:55

  kingkongovets написав:
  trololo написав:а что, в элитке площадь не важна? по моему, даже больше важна, потому что цена за метр дороже.


я вам щас один неожиданный весчь скажу)
факторы "общая площадь " и "цена метра" вообще далеко не везде упоминаются и принимаются в расчет
я говорю о цивилизованных странах
локейшен, количество спален - вот шо важно


да все важно по своему. есть набор факторов, есть разные сегменты покупателей (и недвиги), для которых один и тот же фактор может идти с разной степенью влияния.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:56

  kingkongovets написав:
  hume написав:
Вид из окна — перспективный
Начну с простого. Главный признак хорошей недвижимости — это вид из окна. Сколько бы метров у вас ни было и сколько бы денег вы в них ни влили, если окна выходят на глухую стену или унылое учреждение, это непоправимо.

https://www.houzz.ru/magazine/kak-pravi ... terId=9889



вид из окна - одна из составляющих правильного локейшена
но говорят шо мопы и фасады все компенсируют



Шо???? Когда это стал важен вид из окна????

Прекращайте.
Только царский дом /сталинка с видом в соседние трусы имеют право на жизнь!!!:-) ибо локейшн!!!

Зы. А чем плохое расположение метрополии?
Востаннє редагувалось Первый в Нед 17 лют, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13963
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:56

  trololo написав:
  kingkongovets написав:жека ж тока шо рассказал дальнейшую историю такой покупки)
при чем тут наши вкусы? опыт и еще раз опыт


проблема я так понял, что он в ремонт 100к всадил :) был бы бюджетный ремонт, смог бы продавать дешевле и продать


ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти
доказано эйрмаксом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 05.06.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:01

  kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти
доказано эйрмаксом)


вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.

в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:03

  Первый написав:Шо???? Когда это стал важен вид из Вид из окна????

Прекращайте.
Только царский дом /сталинка с видом в соседние трусы имеют право на жизнь!!!:-) ибо локейшн!!!

Зы. А чем плохое расположение метрополии?


манипуляции и передергивание - залог успешных продаж и дискуссий с людьми, соответствующих по уровню развития менеджерам оп)
никто не говорил шо не важен вид, как никто не говорил про неудачную локацию метрополии
речь все о том же - о том шо фишки типа модных мопов придуманы маркетологами шоп содрать экстра мани с покупанов и аргумент для продажи неликвида без видов и на низких этажах

зы: кстати еще - вид из царского дома, сталинки или даже хруща и бпса может быть многократно круче чем вид из высокого этажа пафосного дома с мопами
и вид на уютную улочку гораздо позитивнее чем например вид на крыши или пустыри
растите над собой, первый, шото вы стали прилично пробуксовывать со своими штампами, они давно уже ничего кроме ироничной улыбки не вызывают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 05.06.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:06

  trololo написав:
  kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти
доказано эйрмаксом)


вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.

в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.


1)у эйра в голосухе был реально мусорный тяп-ляповый ремонт из говна и палок
2)по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 05.06.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:06

  trololo написав:
  kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти
доказано эйрмаксом)


вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.

в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.

Непросто сохранить баланс между уровнем дома и уровнем ремонта + некоторым (на самом деле многим) людям просто противопоказано заниматься ремонтами (нет вкуса, нет желания во все вникать и разбираться и при этом нет денег/не повезло найти хорошего прораба/строительную фирму, и т.п.).
P.S. Очень жалею, что Реус так и не выложил фотки своего ремонта - было бы очень интересно увидеть, что в ФК могли купить по, как я понял, овер 2500 (если не больше) за метр.
airmax78
 
Повідомлень: 28116
З нами з: 25.10.12
Подякував: 718 раз.
Подякували: 3135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:18

  kingkongovets написав:речь все о том же - о том шо фишки типа модных мопов придуманы маркетологами шоп содрать экстра мани с покупанов и аргумент для продажи неликвида без видов и на низких этажах

зы: кстати еще - вид из царского дома, сталинки или даже хруща и бпса может быть многократно круче чем вид из высокого этажа пафосного дома с мопами
и вид на уютную улочку гораздо позитивнее чем например вид на крыши или пустыри
растите над собой, первый, шото вы стали прилично пробуксовывать со своими штампами, они давно уже ничего кроме ироничной улыбки не вызывают)

1000%
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13652
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 3888 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 540541542543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1313, 1314, 1315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13147 2250110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 13:16
5396669
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 7948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5758)
17.02.2019 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron