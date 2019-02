Додано: Нед 17 лют, 2019 12:56

trololo написав: kingkongovets написав: жека ж тока шо рассказал дальнейшую историю такой покупки)

при чем тут наши вкусы? опыт и еще раз опыт жека ж тока шо рассказал дальнейшую историю такой покупки)при чем тут наши вкусы? опыт и еще раз опыт



проблема я так понял, что он в ремонт 100к всадил был бы бюджетный ремонт, смог бы продавать дешевле и продать проблема я так понял, что он в ремонт 100к всадилбыл бы бюджетный ремонт, смог бы продавать дешевле и продать



ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти

доказано эйрмаксом) ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезтидоказано эйрмаксом)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.