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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:30

  kingkongovets написав:по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)


все что ниже 100к за ремонт - неприлично? :) я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя.
иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать локейшеном, метражом и ценой.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 17 лют, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:32

  kingkongovets написав:
  trololo написав:
  kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти
доказано эйрмаксом)


вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.

в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.


1)у эйра в голосухе был реально мусорный тяп-ляповый ремонт из говна и палок
2)по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)

Все всего достойны. Тем более 80%.

Утверждение касается не этого. Ремонт должен соответствовать квартире и дому. В хруще на серебряной миле бред делать стены из мрамора и плитку Италия.
Вернее сделать можно, но на стоимость квартиры это не сильно повлияет, ибо сам дом трэш. Я Бы даже стены особо не ровнял. В том сегменте это до опы.
А вот в БФ уже можно делать ремонт с использованием дорогих материалов. И в цп. Вдруг Нкжно будет продать квартиру - есть шанс вернуть Стоимость ремонта.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:33

  trololo написав:
  kingkongovets написав:по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)


все что ниже 100к за ремонт - неприлично? :) я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя.
иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать метражом и ценой.


вы просто судите исключительно со своей позиции, пытаясь экстраполировать свой опыт на рынок взагали)
послушайте шо на этот счет думают хьюм и юа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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