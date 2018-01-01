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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:30
kingkongovets написав:
по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
все что ниже 100к за ремонт - неприлично?
я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя.
иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать локейшеном, метражом и ценой.
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 17 лют, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:32
kingkongovets написав: trololo написав: kingkongovets написав:
ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти
доказано эйрмаксом)
вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.
в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.
1)у эйра в голосухе был реально мусорный тяп-ляповый ремонт из говна и палок
2)по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
Все всего достойны. Тем более 80%.
Утверждение касается не этого. Ремонт должен соответствовать квартире и дому. В хруще на серебряной миле бред делать стены из мрамора и плитку Италия.
Вернее сделать можно, но на стоимость квартиры это не сильно повлияет, ибо сам дом трэш. Я Бы даже стены особо не ровнял. В том сегменте это до опы.
А вот в БФ уже можно делать ремонт с использованием дорогих материалов. И в цп. Вдруг Нкжно будет продать квартиру - есть шанс вернуть Стоимость ремонта.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:33
trololo написав: kingkongovets написав:
по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
все что ниже 100к за ремонт - неприлично?
я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя.
иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать метражом и ценой.
вы просто судите исключительно со своей позиции, пытаясь экстраполировать свой опыт на рынок взагали)
послушайте шо на этот счет думают хьюм и юа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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