Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
все что ниже 100к за ремонт - неприлично? я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя. иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать локейшеном, метражом и ценой.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 17 лют, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:ремонт не соответствующий уровню дома имеет исключительно отрицательную стоимость - его надо демонтировать, вынести и вывезти доказано эйрмаксом)
вот только понятия "уровня" у всех немного разное. у айра был вполне терпимый бюджетный ремонт, который можно было бы занедорого чуть подтянуть вверх и не париться, а не все ломать и вывозить.
в одном и том же доме могут быть квартиры разного уровня (площадь-вид), и уровни ремонтов тоже могут отличаться. глупо валить 100к в треху без вида, потому что такой обьект для семьи с органиченным бюджетом. так же глупо делать колхозный эконом ремонт из эпика в хоррошем доме в видовой квартире.
1)у эйра в голосухе был реально мусорный тяп-ляповый ремонт из говна и палок 2)по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
Все всего достойны. Тем более 80%.
Утверждение касается не этого. Ремонт должен соответствовать квартире и дому. В хруще на серебряной миле бред делать стены из мрамора и плитку Италия. Вернее сделать можно, но на стоимость квартиры это не сильно повлияет, ибо сам дом трэш. Я Бы даже стены особо не ровнял. В том сегменте это до опы. А вот в БФ уже можно делать ремонт с использованием дорогих материалов. И в цп. Вдруг Нкжно будет продать квартиру - есть шанс вернуть Стоимость ремонта.
kingkongovets написав:по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)
все что ниже 100к за ремонт - неприлично? я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя. иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать метражом и ценой.
вы просто судите исключительно со своей позиции, пытаясь экстраполировать свой опыт на рынок взагали) послушайте шо на этот счет думают хьюм и юа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Шо???? Когда это стал важен вид из Вид из окна????
Прекращайте. Только царский дом /сталинка с видом в соседние трусы имеют право на жизнь!!!:-) ибо локейшн!!!
Зы. А чем плохое расположение метрополии?
манипуляции и передергивание - залог успешных продаж и дискуссий с людьми, соответствующих по уровню развития менеджерам оп) никто не говорил шо не важен вид, как никто не говорил про неудачную локацию метрополии речь все о том же - о том шо фишки типа модных мопов придуманы маркетологами шоп содрать экстра мани с покупанов и аргумент для продажи неликвида без видов и на низких этажах
зы: кстати еще - вид из царского дома, сталинки или даже хруща и бпса может быть многократно круче чем вид из высокого этажа пафосного дома с мопами и вид на уютную улочку гораздо позитивнее чем например вид на крыши или пустыри растите над собой, первый, шото вы стали прилично пробуксовывать со своими штампами, они давно уже ничего кроме ироничной улыбки не вызывают)
Прикольно. Я не трогаю эту тему, но Вы продолжаете манипулировать. Самый простой пример в предыдущем посте - если вид в стену моп и фасад порешают. Кинг, это что было? Только чесно? Кто такое утверждал? Кроме Вас? Только Вы:-)
Вид из бпс? Не знаю ниодного примера, когда это было оценено в деньгах. Вид из в доме з мопами? Это стандарт - выше дороже, а если ещё и что-то видно это ещё +.
Зы. Раз десятый уточняю, в какой ОП мне идти за деньгами. Я не гордый.
Первый написав:Прикольно. Я не трогаю эту тему, но Вы продолжаете манипулировать. Самый простой пример в предыдущем посте - если вид в стену то моря и фасад порешают. Кинг, это что было? Только чесно? Кто такое утверждал? Кроме Вас? Только Вы:-)
Вид из бпс? Не знаю ниодного примера, когда это было оценено в деньгах. Вид из в доме з мопами? Это стандарт - выше дороже, а если ещё и что-то видно это ещё +.
Зы. Раз десятый уточняю, в какой ОП мне идти за деньгами. Я не гордый.
1) я такое утверждал и утверждаю - и как пример привожу тт, джек, бф и метрополию - в чем манипуляция? я говорил шо это ваши слова? цитату плиз я утверждал и утверждаю шо маркетинговые фишки типа фасадов и мопов - аргумент для поднятия цены и распродажи неликвида - но я это тока шо уже писал 2) вид из бпс помог хозяину квартиры впарить юре теплотехнику трешку в бпс за овер 100 куе - это не пример? юра много раз подчеркивал шо для него это был один из решающих факторов и я его понимаю - вид оттуда кроет вид из чикаги или рт как бык овцу
шо касается вашей работы в оп - где я утверждал шо вам там должны деньги? я говорю шо вы используете их приемы и аргументы, это видно невооруженным глазом) почему и зачем? тоже могу высказать свои соображения, но зачем?) всем и так давно понятно шо вы спекулируете квартирами и не вылазите из оп)
зы: кстати тот факт, шо характеризуя недвигу вы упираете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ее цену говорит о том шо в этом бизнесе вы - продавец) а не потребитель, или лендлорд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Кстати Кинг, как так че ВОЗДУХ В республикЕ продаётся ДОРОЖЕ шлака серебряной мили? Я не верю че место за окружной лучше.
Метрополис на днях ставит в продажу 24+ этажи на берегу окружной па 1куе С1 па 2 куе на вднх в ТРЕХЕ!!!
Может Вам с царского дома что то не видно?
дорого продается потому шо у кана очень сильный маркетинг, первый у меня есть соседи по нежилому которые сдают похожие объекты чуть ли не вдвое дешевле чем я и я знаю почему - я не боюсь менять арендаторов и лупить потолочные цены, а они боятся простоев и арендаторы их имеют во все технологические отверстия это ж азы блин
зы: у меня "с царского дома" очень неплохой вид, которому могут позавидовать 90% обладателей квартир на верхних этажах домов с мопами) как ни странно) локейшен решает патамушта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав: А вот в БФ уже можно делать ремонт с использованием дорогих материалов. И в цп. Вдруг Нкжно будет продать квартиру - есть шанс вернуть Стоимость ремонта.
У БФ, прайс от застройщика (без отделки) делает покупку сомнительной в спекулятивном плане. Вкатываем туда ещё много-много долларов, и попадаем в замечательный сегмент где предложение раз в десять превышает спрос. Виды из окон ЦП постить нужно?
Редкая квартира в очень немногих домах (с уникальной локацией и видами) достойна сверхзатрат по ремонту.